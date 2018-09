Crollo ponte Morandi | Toti | “Entro fine settembre tutti avranno un tetto sulla testa”

Genova alla prova del traffico dopo il Crollo del ponte : nel primo lunedì di settembre code e rallentamenti : Le scuole ancora non sono aperte ma la maggior parte dei genovesi è tornata in città e al lavoro e, in questo primo lunedì di settembre dopo il crollo del ponte Morandi, nel capoluogo ligure si sono registrati problemi dovuti al traffico. I disagi erano stati già annunciati ma quello di oggi è stato il banco di prova di ciò che i genovesi, dopo la tragedia del 14 agosto, dovranno fronteggiare fino a ...

Crollo GENOVA - SPUNTA “FATTORE TRAFFICO”/ Ponte Morandi - Autostrade tira in ballo direttore di Tronco : GENOVA: il video del momento in cui crolla il Ponte Morandi. Ultime notizie: passa il camion della Basko poi il blackout e il caos. SPUNTA dossier Autostrade, "viadotto non era urgente"(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 11:11:00 GMT)

Crollo Genova - dossier ponte Morandi : “paura blocco traffico”/ Autostrade “valutazione tecnica no compito CdA” : Genova: il video del momento in cui crolla il ponte Morandi. Ultime notizie: passa il camion della Basko poi il blackout e il caos. Spunta dossier Autostrade, "viadotto non era urgente"(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 10:06:00 GMT)

Crollo ponte Morandi; Enzo Siviero : “Quel ponte non poteva crollare da solo” : Crollo ponte Morandi; Enzo Siviero: “Quel ponte non poteva crollare da solo, per questo valuto l’ipotesi esplosione. Chi parla male di Morandi parla senza sapere, dal 14 agosto gli ingegneri sono diventati 60 milioni. Demolire la parte che resta è una cosa assurda, sia dal punto di vista economico che sociale” Il Prof. Enzo Siviero (ingegnere, architetto e docente) è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta da ...

Crollo ponte Morandi - Autostrade : Valutazione tecnica non rientra tra i compiti del CdA : Teleborsa, - "Autostrade per l'Italia chiarisce che è corretto affermare che il progetto di retrofitting, aggiunta di nuove tecnologie a un sistema obsoleto, è stato approvato dal Consiglio d'...

Crollo ponte Morandi - Autostrade : "Valutazione tecnica non rientra tra i compiti del CdA" : "Autostrade per l'Italia chiarisce che è corretto affermare che il progetto di retrofitting , aggiunta di nuove tecnologie a un sistema obsoleto, è stato approvato dal Consiglio d'Amministrazione ...

Il Ponte Morandi prima del Crollo : passa il camion Basko poi il blackout : stato consegnato ai Pm il video delle telecamere di Autostrade che ha ripreso il Ponte la mattina del 14 agosto, nel video si vedono gli istanti precedenti al crollo del Ponte Morandi: il passaggio ...

Crollo ponte - Toti : "Basta discutere - facciamo la Gronda autostradale" : Il presidente della Regione Liguria: "Non è il momento di fare polemiche, ma di imparare dagli errori che abbiamo"

Crollo ponte Genova - Autostrade aveva definito condizioni non urgenti - : I pm hanno sequestrato uno dei verbali di approvazione del Cda dell'azienda: secondo i tecnici non c'era nessuna urgenza se non quella di un "intervento ordinario", ma da alcune mail inviate pare che ...

Crollo ponte Genova - Autostrade aveva definito condizioni non urgenti : Crollo ponte Genova, Autostrade aveva definito condizioni non urgenti I pm hanno sequestrato uno dei verbali di approvazione del Cda dell’azienda: secondo i tecnici non c’era nessuna urgenza se non quella di un "intervento ordinario", ma da alcune mail inviate pare che fosse stato chiesto al Mit il via libera per iniziare ...

Genova - Ponte Morandi : le foto inedite scattate pochi minuti dopo il Crollo : Le primissime immagini scattate da uno sfollato, il 69enne Franco Lo Coco, prima del grande dispiegamento di soccorsi. Tra febbraio e aprile Autostrade inviò 5 mail al governo avvertendo dei ritardi sui lavori, ma neanche il gestore aveva fretta

Genova - le foto inedite scattate pochi minuti dopo il Crollo di Ponte Morandi : Le primissime immagini scattate da uno degli sfollati genovesi, il 69enne Franco Lo Coco, quando ancora dovevano intervenire i soccorsi

Crollo ponte Genova - il video di Autostrade non è stato manomesso : Crollo ponte Genova, il video di Autostrade non è stato manomesso Dalle indagini è emerso che il 14 agosto la centralina delle telecamere aveva avuto problemi legati anche al maltempo. Toninelli attacca il concessionario: “Inadempienze pesantissime”. Toti: “Già 85 case consegnate agli sfollati”. Otto famiglie evacuate da una ...

Crollo ponte Morandi - Ministero e Autostrade sapevano ma persero tempo : Teleborsa, - Era chiaro dal 1 febbraio 2018 a tutti quelli che avrebbero dovuto prender decisioni che Ponte Morandi presentasse "larghe lesioni verticali con estese risonanze in quasi tutte le pile" . ...