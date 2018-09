Crollo ponte | Autostrade | nessuno segnalò alcuna urgenza

Fastweb comunica le agevolazioni per gli utenti colpiti dal Crollo del ponte Morandi : Fastweb ha comunicato le agevolazioni previste per gli utenti che hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni in seguito al drammatico crollo del ponte Morandi di Genova. Ecco cosa prevedono i provvedimenti. L'articolo Fastweb comunica le agevolazioni per gli utenti colpiti dal crollo del ponte Morandi proviene da TuttoAndroid.

Crollo ponte Genova - Autostrade : da nessuno allarme per urgenza | : La società fa sapere che il parere del Politecnico sui sensori per studiare la stabilità del viadotto era stato inserito nel progetto inviato al ministero il 31 ottobre 2017. Intanto i tecnici della ...

Crollo ponte - Autostrade : Mit non segnalò alcuna urgenza : 'Nessuno ravvisò elementi di urgenza da segnalare ad Autostrade'. Lo sottolinea Aspi in una nota relativa alla relazione del Politecnico di Milano sull'installazione di alcuni sensori per consentire ...

Gianluca Ardini appeso per ore dopo Crollo ponte Genova/ “Miracolo - volevo conoscere mio bimbo” (Pomeriggio 5) : Gianluca Ardini appeso per ore sotto il ponte Morandi crollato il 14 agosto scorso: "sono stato miracolato, volevo conoscere mio figlio". Il racconto del camionista e della compagna Giulia(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 17:33:00 GMT)

Crollo ponte Morandi - i tecnici di Autostrade nella zona del disastro - : Gli incaricati della società hanno avuto accesso per la prima volta alla zona per un sopralluogo. Lo scopo: "limare" il piano di abbattimento presentato il 31 agosto

Crollo ponte Morandi - Toti : Ricostruzione spetta ad Autostrade : Teleborsa, - "Al momento Autostrade resta un interlocutore" per la Ricostruzione del Ponte Morandi di Genova, crollato la vigilia di Ferragosto A parlare Giovanni Toti , Presidente della Regione ...

Genova alla prova del traffico dopo il Crollo del ponte : nel primo lunedì di settembre code e rallentamenti : Le scuole ancora non sono aperte ma la maggior parte dei genovesi è tornata in città e al lavoro e, in questo primo lunedì di settembre dopo il crollo del ponte Morandi, nel capoluogo ligure si sono registrati problemi dovuti al traffico. I disagi erano stati già annunciati ma quello di oggi è stato il banco di prova di ciò che i genovesi, dopo la tragedia del 14 agosto, dovranno fronteggiare fino a ...

Crollo ponte Morandi - Toti : “Entro fine settembre tutti avranno un tetto sulla testa” : “Credo che entro la fine di settembre tutti avranno una sistemazione sulla testa“: lo ha dichiarato il governatore della Liguria, Giovanni Toti, in riferimento alle famiglie che hanno dovuto lasciare le loro case dopo il Crollo del ponte Morandi a Genova. I tempi per riportare la situazione alla normalità “dipenderanno dall’abbattimento delle case e dagli indennizzi“. L'articolo Crollo ponte Morandi, Toti: ...

Crollo GENOVA - SPUNTA “FATTORE TRAFFICO”/ Ponte Morandi - Autostrade tira in ballo direttore di Tronco : GENOVA: il video del momento in cui crolla il Ponte Morandi. Ultime notizie: passa il camion della Basko poi il blackout e il caos. SPUNTA dossier Autostrade, "viadotto non era urgente"(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 11:11:00 GMT)

Crollo ponte Morandi; Enzo Siviero : “Quel ponte non poteva crollare da solo” : Crollo ponte Morandi; Enzo Siviero: “Quel ponte non poteva crollare da solo, per questo valuto l’ipotesi esplosione. Chi parla male di Morandi parla senza sapere, dal 14 agosto gli ingegneri sono diventati 60 milioni. Demolire la parte che resta è una cosa assurda, sia dal punto di vista economico che sociale” Il Prof. Enzo Siviero (ingegnere, architetto e docente) è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta da ...

Crollo ponte Morandi - Autostrade : Valutazione tecnica non rientra tra i compiti del CdA : Teleborsa, - "Autostrade per l'Italia chiarisce che è corretto affermare che il progetto di retrofitting, aggiunta di nuove tecnologie a un sistema obsoleto, è stato approvato dal Consiglio d'...

