Cristiano Ronaldo tra Porto Cervo e La Maddalena inseguito dai fan

La serie A si ferma - Cristiano Ronaldo ne approfitta per volare in Sardegna : CR7 in vacanza a La Maddalena : L’asso della Juventus ha scelto la Sardegna per trascorrere qualche giorno di relax durante la sosta per le Nazionali Cristiano Ronaldo approfitta della sosta e sbarca a La Maddalena, in Sardegna. Il portoghese, che ha pubblicato alcune foto su Instagram, ha pranzato al noto ristorante La Scogliera insieme a Georgina Rodroguez, ai figli e ad alcuni amici, poi si è concesso un po’ di relax e il bagno nell’arcipelago a ...

Messi : "La Juventus con Cristiano Ronaldo è favorita per la Champions" : ... 'Qui ho tutto, ci vivo da quando avevo 13 anni, ci ho trascorso l'esistenza e sto nel migliore club del mondo e forse anche nella città migliore. I miei figli sono nati in Catalogna e non sento ...

Messi : "Con Cristiano Ronaldo la Juve può vincere la Champions" : Il capitano del Barcellona a Catalunya Ràdio: "La decisione di CR7 mi ha sorpreso. Senza di lui Real meno forte"

Fifa The Best - Cristiano Ronaldo sfida ancora Modric. In corsa anche Salah. Messi fuori dai finalisti dopo 12 anni : Cristiano Ronaldo può rifarsi. I tre finalisti del premio "The Best Fifa 2018" sono gli stessi del giocatore dell'anno Uefa: Luka Modric, CR7 e Mohamed Salah. La federcalcio mondiale ha annunciato le ...

Juventus - l'attacco di 'Marca' a Cristiano Ronaldo : Per Rodriguez però il futuro di Ronaldo appare quasi segnato: 'Credo sia ancora il miglior giocatore del mondo, ma senza la sua 'famiglia merengue', con tutti i giocatori che mettevano la loro magia ...

Il relax in barca di Georgina e l’amato Cristiano (Ronaldo) : Finora i dopo partita di Cristiano Ronaldo erano sempre stati in palestra. Ogni giorno dopo un incontro di campionato aveva postato un’immagine in cui era intento a fare esercizi. Non questa settimana dopo il suo messaggio di giubilo per i tre punti conquistati dalla Juventus, nonostante lui ancora non sia andato a segno. Poi più nulla. Ci ha pensato Georgina a svelare l’arcano. Il dopo partita lo hanno passato abbracciato a ...

The Best FIFA Football Awards 2018 – Pubblicati i nomi dei finalisti : sfida tra Cristiano Ronaldo - Modric e Salah : La FIFA ha pubblicato i nomi dei finalisti dei FIFA Football Awards 2018 La FIFA ha pubblicato i nomi dei finalisti dell’edizione 2018 dei FIFA Football Awards, i premi più importanti del mondo del calcio. Come miglior giocatore ci sono in corsa Cristiano Ronaldo, Luka Modric e Mohamed Salah. I vincitori saranno premiati alla Royal Festival Hall di Londra il 24 settembre. Il portoghese della Juventus in corsa anche per il miglior ...

FIFA The Best - premio miglior gol : ci sono le rovesciate di Cristiano Ronaldo e Bale : Nessuna rete ancora segnata con la maglia della Juventus, eppure Cristiano Ronaldo è in lotta per il premio di miglior gol dell'anno. Proprio all'Allianz Stadium, ma in maglia Real, con quella ...

Del Piero pungente contro Cristiano Ronaldo : “è un rosicone…” : Alessandro Del Piero ha commentato le recenti decisioni di Cristiano Ronaldo, tra queste la scelta di disertare la cerimonia dei premi Uefa Alessandro Del Piero un po’ a sorpresa pungente contro Cristiano Ronaldo. L’ex capitano della Juventus, ha parlato del fenomeno portoghese, in relazione anche alla sua assenza alla consegna dei premi Uefa per la passata stagione. CR7 non si è presentato alla cerimonia, stizzito per non aver ...

Vieri : "Cristiano Ronaldo il più forte di tutti. L'anti-Juve non esiste" : L'ex attaccante è intervenuto durante la trasmissione Pressing per parlare delle tematiche principali del campionato

Caos calcio - nove mesi spesi male - neanche Cristiano Ronaldo ci può rialzare : ... spesso erano soldi del Monòpoli, ma non sottilizziamo, , abbiamo visto nelle prime giornate campi, come quelli di Reggio Emilia o di Bologna, da quarto mondo, dove giocare decentemente è ...

Cristiano Ronaldo senza gol? Ci pensa il figlio : poker con i pulcini : E arrivò anche la prima insufficienza italiana nella pagella di Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese della Juventus dopo tre partite di campionato è ancora a quota zero gol segnati e, nonostante nelle prime due sfide con Chievo e Lazio sia riuscito a confezionare una prestazione incoraggiante, a Parma la sua performance è scesa sotto il 6: tiri sbagliati e tocchi imprecisi. Per fortuna che a tenere alto il nome della famiglia ci ha pensato ...

Vieri : 'Non esiste l'anti-Juve. Lasciate stare Cristiano Ronaldo!' : ROMA - ' Troppo turnover per il Napoli? Cambiare alcuni giocatori serve ma il Napoli non ha giocato in settimana: in questo momento non avrei fatto turnover. Però io non sono l'allenatore '. Così ...