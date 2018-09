Cristiano Ronaldo | ecco il piano per ritrovare brillantezza e gol

Mancini spiega le scelte 'azzurre' e sulle difficoltà di Cristiano Ronaldo... : Cristiano Ronaldo non certo positivo in questo inizio di stagione alla Juventus, Mancini sa dare una sua interpretazione in merito Il Ct della Nazionale, Roberto Mancini , è pronto all'esordio in una ...

Mancini spiega le scelte “azzurre” e sulle difficoltà di Cristiano Ronaldo… : Cristiano Ronaldo non certo positivo in questo inizio di stagione alla Juventus, Mancini sa dare una sua interpretazione in merito Il Ct della Nazionale, Roberto Mancini, è pronto all’esordio in una gara che conta davvero. La Nations League è alle porte e l’Italia dovrò affrontare ostacoli del calibro del Portogallo e della Polonia, anche se tra i portoghesi non ci sarà Cristiano Ronaldo. Anche di lui ha parlato Mancini alla ...

Vieri show in tv : “se criticate Cristiano Ronaldo me ne vado!” : Bobo Vieri non accetta le critiche a Cristiano Ronaldo, un ‘problema che non esiste’ a detta dell’ex centravanti di Juve ed Inter Bobo Vieri non ci sta ad udire critiche a Cristiano Ronaldo e sbotta. Ospite in tv di Pierluigi Pardo a Pressing, l’ex attaccante della Juventus (tra le altre), ha tuonato all’ennesima critica al calciatore più forte al mondo: “Se discutiamo Ronaldo me ne vado”, ha ...

Giampaolo pungente sul gol di Quagliarella : “l’avesse fatto Cristiano Ronaldo…” : Marco Giampaolo ha parlato della fantastica rete di tacco messa a segno da Fabio Quagliarella contro il Napoli a Marassi Marco Giampaolo al settimo cielo dopo la vittoria della Sampdoria sul Napoli per 3-0. Il tecnico, parlando a Radio Rai, ha analizzato l’incontro ed il gol di Quagliarella: “È stata una bella serata, per vincere con il Napoli devi giocare una gran partita ed essere fortunato in alcuni episodi. Non conosco ...

Cristiano Ronaldo - il figlio meglio del padre : poker di CR7 junior con i Pulcini : Se il campione portoghese rincorre ancora il primo gol con la Juve, il figlio ha debuttato alla grande con l'Under 9 bianconera, realizzando ben quattro reti contro il Lucento

Dalic attacca Cristiano Ronaldo : "Un egoista - non lo vorrei mai in squadra" : Il ct della Croazia commenta la mancata presenza di CR7 a Montecarl, quando è stato premiato Modric come miglior giocatore

VIDEO Il figlio di Cristiano Ronaldo si scatena : quattro gol con la Juventus Under 9! E il papà non segna… : Cristiano Ronaldo non è ancora riuscito a segnare in Serie A, il fenomeno portoghese è rimasto a secco dopo le prime tre partite giocate nel nostro campionato ma a portare il sorriso in famiglia ci pensa il figlioletto che ha segnato ben quattro gol nella sua prima partita con la Under 9 della Juventus. Con il numero 7 sulle spalle, proprio come il papà, Cristiano Ronaldo Junior è stato assoluto protagonista nella vittoria per 5-1 sul Lucento. ...

Cristiano Ronaldo - Higuain e Icardi - i grandi bomber della Serie A ancora a secco : quando il gol diventa un problema (e quando invece no) : I più grandi e attesi bomber della Serie A sono ancora a secco dopo tre giornate di campionato: un dato abbastanza inatteso che fa scalpore e porta alla disperazione tutti quei fanta-giocatori che nell’asta d’inizio stagione hanno speso centinaia di fanta-milioni per acquistare Cristiano Ronaldo, Higuain e Icardi. I bomber di Juventus, Milan e Inter non hanno segnato neanche un gol nelle prime tre partite di campionato (anche ...

Cristiano Ronaldo via dal Tardini con un occhio gonfio dopo Parma Juve : A Parma, il gol non è arrivato ma Cristiano Ronaldo al Tardini ci ha provato ancora. Rispetto all'arrivo allo stadio, però, è andato via con un "aspetto" diverso. Nel corso della partita, in uno ...

Cristiano Ronaldo non segna. E allora il Pd? : Terza giornata, Juventus a punteggio pieno (vittoria, 2-1, anche a Parma) e, soprattutto, Cristiano Ronaldo senza gol e con la prima insufficienza piena. Una crisi in atto? Soltanto un momento un po' così: ambiente nuovo, campionato nuovo, schemi nuovi, compagni nuovi? Di sicuro, il campione portoghese (seguito passo dopo passo, momento dopo momento, sospiro dopo sospiro proprio come i Ferragnez, o mamma mia!) sta deludendo le ...

Allegri mente su Cristiano Ronaldo : con un altro nome l'avrebbe già fatto accomodare in panchina : È il numero uno al mondo, vuole il gol a tutti i costi, è un bene, ma deve essere sereno che segnerà a raffica. Ora lo triplicano, libera gli altri'. Un piccolo bluff da parte di Allegri, il quale sa ...

Allegri mente su Cristiano Ronaldo : con un altro nome l’avrebbe già fatto accomodare in panchina : Cristiano Ronaldo ancora lontano dalla miglior condizione, il portoghese non convince ed Allegri rinnega il suo mantra per CR7 Cristiano Ronaldo ancora non ingrana. Il fenomeno portoghese sta un po’ pagando lo scotto del nuovo campionato, qualcosa di assolutamente normale, anche se da lui ci saremmo aspettati “l’anormale”. Ci sta eccome che parta a rilento, con le difese italiane ben diverse da quelle spagnole, ma ...