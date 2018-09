CR7 sbarca a La Maddalena

Un po' di FIFA qua? La Serie A sbarca su Fifa 19. Via CR7? Al Real basta Hunter... : Si chiama Alex Hunter e i videogiocatori di tutto il mondo lo conoscono come protagonista della modalità 'Il Viaggio' : inglese, figlio e nipote d'arte, nel gioco anche il padre e il nonno sono ex ...

Clamoroso Juventus - a Caselle con CR7 sbarca un altro calciatore! [NOME e DETTAGLI] : E’ una giornata storica in casa Juventus, nelle ultime ore è arrivato a Torino Cristiano Ronaldo, il calciatore più forte al mondo. Si tratta di un colpo storico per i bianconeri che adesso si candidano ad essere grandi protagonisti anche in Champions League e netti favoriti per la vittoria finale. E non è finita, altro ‘sbarco’ a Torino. E’ arrivato in Italia anche il baby prodigio Makoun, classe 2000, venezuelano ...

Cristiano Ronaldo sbarca a Caselle - CR7 a sorpresa a Torino con un giorno d’anticipo : Cristiano Ronaldo a Torino, dopo tanta attesa CR7 è sbarcato all’aeroporto di Caselle: il campione portoghese domani sarà presentato ufficialmente ai tifosi Era atteso per domani ed invece Cristiano Ronaldo è appena arrivato a Torino. CR7 dopo essere approdato all’aeroporto di Caselle pernotterà a nel capoluogo piemontese. Sarà una giornata molto impegnata quella di domani per il portoghese. Il 16 luglio sarà infatti il ...