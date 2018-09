Corte dei Conti boccia la norma ‘Salva Napoli’ De Magistris su Fb | “Cancelliamo il

Urbino - la moda sfila alla Corte dei duchi : Urbino, 2 settembre 208 " Scongiurato il pericolo pioggia la serata è iniziata. La passerella si è illuminata con il corpo di ballo del programma Rai I migliori anni : Cna idee in moda in Urbino , in ...

Milleproroghe - Corte dei Conti : “Norme in palese violazione della Costituzione. Gravi rischi per la finanza pubblica” : Il decreto legge Milleproroghe, che ha ottenuto il via libera del Senato a inizio agosto e attende ora l’esame della Camera, Contiene norme “in palese violazione” della Costituzione. E che per di più, consentendo agli enti locali vicini al dissesto di rinviare la dichiarazione di default, potrebbero avere “Gravi conseguenze per la finanza pubblica”. A lanciare l’allarme sono i magistrati della Corte dei Conti, che chiedono al Parlamento ...

Affittopoli Roma - la Corte dei conti condanna la società di Alfredo Romeo : risarcimento da un milione di euro : Un milione di euro di danno erariale. Almeno 72 immobili del comune di Roma dati in concessione per anni a canone ultra-agevolato, a vantaggio di finte associazioni, istituti religiosi, sindacati e partiti politici (più o meno mascherati) che non ne avevano diritto. Tutto ciò con contratti scaduti e mai rinnovati e con migliaia di euro di morosità non riscosse o addirittura mai contestate attraverso strumenti come il recupero crediti o lo ...

Il segretario del Pd Maurizio Martina ai cancelli dell'Ilva. I dem preparano l'esposto alla Corte dei Conti contro Di Maio per danno erariale : Il segretario del Pd, Maurizio Martina, è stato questa mattina ai cancelli dell'Ilva di Taranto prima dell'inizio del turno delle 6. Martina ha partecipato al volantinaggio promosso dal Pd tarantino e ha incontrato li operai."Tutta la città di Taranto, le famiglie e i lavoratori dell'azienda meritano risposte serie e non propaganda. In questi anni noi abbiamo garantito la Continuità produttiva salvaguardando i posti di ...

Autostrade - Di Maio : “Ministri coinvolti nella concessione paghino. Denunciati a Corte dei Conti se c’è danno erariale” : “Chi ha sbagliato pagherà”. Il giorno dopo la pubblicazione dei documenti, finora secretati, della concessione ad Autostrade, il vicepremier Luigi Di Maio attacca i ministri “che hanno autorizzato questa follia“. Riferendosi al rendimento garantito al 7% emerso dagli allegati resi pubblici, il ministro dello Sviluppo Economico annuncia che “se chi ha fatto la concessione regalo ad Autostrade e chi non l’ha annullata ...

Sicilia - nuovo presidente per la sezione giurisdizionale della Corte dei conti : Si è insediato il neo presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, Guido Carlino. Carlino, 59 anni, in magistratura dal 1982, proviene da Venezia dove, per ...

G8 Genova - pestaggi Diaz "agenti risarciscano 8 milioni"/ Corte dei Conti cita Gratteri e vertici Polizia : pestaggi Diaz, G8 a Genova: Corte dei Conti Liguria chiede "8 milioni di euro come risarcimento dagli agenti'. citati Gratteri e vertici Polizia.

G8 GENOVA - PESTAGGI SCUOLA DIAZ/ Procura Corte dei Conti : "Poliziotti risarciscano 8 milioni di euro" : PESTAGGI DIAZ, G8 a GENOVA: Corte dei Conti Liguria chiede “8 milioni di euro come risarcimento dagli agenti". Citati Gratteri e altri vertici della Polizia di Stato(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 21:25:00 GMT)

G8 Genova - pestaggi Diaz “agenti risarciscano 8 milioni”/ Corte dei Conti cita Gratteri e vertici Polizia : pestaggi Diaz, G8 a Genova: Corte dei Conti Liguria chiede “8 milioni di euro come risarcimento dagli agenti". citati Gratteri e altri vertici della Polizia di Stato(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 20:27:00 GMT)

Pestaggi scuola Diaz - Corte dei Conti chiede risarcimento a poliziotti - : La procura contabile ha richiesto 3 milioni di danni patrimoniali e 5 per danno d'immagine a 27 appartenenti ed ex appartenenti alla polizia di stato, per i Pestaggi avvenuti durante il G8 di Genova ...

Pestaggi scuola Diaz - Corte dei Conti chiede risarcimento a poliziotti : Pestaggi scuola Diaz, Corte dei Conti chiede risarcimento a poliziotti La procura contabile ha richiesto 3 milioni di danni patrimoniali e 5 per danno d'immagine a 27 appartenenti ed ex appartenenti alla polizia di stato, per i Pestaggi avvenuti durante il G8 di Genova nel 2001 Parole chiave: ...

G8 - Diaz : Procura Corte dei Conti chiede 8 milioni agenti : La Procura della Corte dei Conti della Liguria chiede un risarcimento danni di oltre 8 milioni di euro, 3 milioni di danni patrimoniali e 5 per danno d'immagine, a 27 appartenenti ed ex appartenenti ...

G8 di Genova - Procura della Corte dei Conti chiede 8 milioni ai poliziotti per pestaggi alla Diaz : Otto milioni di euro di risarcimento per i pestaggi alla scuola Diaz durante il G8 di Genova. È quanto chiede la Procura della Corte dei Conti della Liguria, nel dettaglio 3 milioni di danni ...

Pestaggi alla Diaz - Corte dei Conti : poliziotti risarciscano 8 milioni : La procura della Corte dei Conti della Liguria chiede un risarcimento danni di oltre 8 milioni di euro, 3 milioni di danni patrimoniali e 5 per danno d'immagine, a 27 appartenenti ed ex appartenenti ...