Condò | ' Non mi fascerei molto la testa per la sconfitta di ieri con la Samp'

Formula 1 - GP Monza : Raikkonen amaro dopo il secondo posto. 'Difficile accettare di non aver vinto' : Tanta delusione per Kimi Raikkonen , nonostante un ottimo risultato come il secondo posto a Monza. Perché la Ferrari, nelle attese, era la favorita per la vittoria finale nel suo GP di casa, come ...

Brexit - May : “No a secondo referendum”/ Ultime notizie : “Non tradisco la nostra democrazia” : Brexit, May: “No a nuovo referendum. Non tradisco la nostra democrazia”. Il premier britannico difende il suo piano d'accordo con l'Unione europea. Le Ultime notizie(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 17:33:00 GMT)

F1 – Vettel mastica amaro a Monza - le parole di Seb dopo il secondo posto in qualifica : “ecco perchè non sono contento” : Vettel non troppo soddisfatto dopo il secondo posto in qualifica al Gp d’Italia: le parole del ferrarista nel sabato di Monza Giornata incredibilmente di festa a Monza: una splendida doppietta Ferrari nelle qualifiche del Gp d’Italia. Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel hanno beffato sul finale Lewis Hamilton, quasi certo di terminare davanti ai rivali della ‘rossa’. Questa volta, è il finlandese della Ferrari ad ...

Uomini e Donne - Giorgio Manetti non sarà più nel cast. Secondo il settimanale Nuovo - ultimatum di Gemma : “O lui o io” : Gemma e Giorgio, l’amore over che ogni pomeriggio ha incollato al piccolo schermo circa tre milioni di telespettatori negli ultimi anni. I protagonisti del trono over di Uomini e Donne si sono fidanzati, lasciati, hanno litigato e lei ha sempre sperato in un ritorno di fiamma. Giocandosi le sue carte anche con la lettura di una lettera a lui dedicata in prima serata su Canale 5. In qualche modo si chiude un ciclo per i fan del programma di ...

Secondo Tria non c'è motivo di avere paura dello spread : Tria, alla sua prima visita al di fuori dell'Unione Europea da quando è ministro dell'Economia, ha invitato anche il suo omologo cinese a vistare l'Italia in occasione della prossima edizione del ...

Vincere non è l'unica cosa che conta. Il calcio secondo Las Vegas : Era la seconda città al mondo per grandezza a non avere una squadra di calcio, ma Las Vegas non poteva colmare questa mancanza in una maniera banale. Lì dove tutto è intrattenimento, soldi e vizi, da ormai un anno i Las Vegas Lights sono diventati un club che fa parlare di sé più per le trovate orig

Di Maio : 'Secondo il nostro codice etico Salvini non deve dimettersi' : Governo ultime notizie - Le ultime sul governo e sulla politica italiana - Diretta , aggiornare la pagina per le ultime news, Domenica 26 agosto ore 10.10 Di Maio: 'Il nostro codice etico dice che Matteo Salvini non si deve dimettere'. Il vicepremier ...

L'ANDRONI GIOCATTOLI SIDERMEC NON SI FERMA : IN FRANCIA MALUCELLI SECONDO E VENDRAME QUARTO : Sempre Androni GIOCATTOLI SIDERMEC. Dal Tour du Poitou Charentes arriva un altro podio, un altro piazzamento e un'altra fuga. Ennesima giornata di rilievo in questo agosto per L'ANDRONI GIOCATTOLI ...

Mario Balotelli non andrà a Marsiglia : “non cambieremo la nostra condotta etica per lui” : Mario Balotelli probabilmente finirà per rimanere al Nizza al termine di una sessione di calciomercato che lo ha visto ‘sballottato’ da un campionato all’altro Il presidente del Marsiglia, Jacques-Henri Eyraud, ha parlato ai microfoni de L’Equipe del mancato arrivo di Mario Balotelli, il quale rimarrà probabilmente al Nizza. Il corteggiamento marsigliese non è andato a buon fine: “Definitivamente chiusa? ...

Asia Argento cacciata da X Factor?/ Parla il padre Dario : "Le accuse di molestie? Secondo me non sono vere!" : Asia Argento fuori da X Factor? Una nota di Sky Italia ha chiarito l'attuale situazione dopo essere stata accusata dall'attore Jimmy Bennett di violenza sessuale.(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 15:36:00 GMT)

Secondo GOG lo Streaming non sostituirà la distribuzione classica dei videogiochi : I servizi di videogames in streming sono diventati da qualche tempo oggetto di accese discussioni, dopo che molte compagnie (come Microsoft ed Electronic Arts) hanno annunciato la volontà di voler lavorare a piattaforme di streming proprietarie.Come riporta Gamesindustry, l'head of global communication di GOG.com Lukasz Kukawski, ha condiviso il parere della compagnia riguardo l'argomento, affermando che è improbabile che lo Streaming sostituirà ...

Fortnite : secondo Ninja Sony non permette il cross play per "avidità" : Se conoscete un po' il mondo di Fortnite, il celebre battle royale che proprio adesso sta spopolando, oltre che su PC, anche su Smartphone col lancio su dispositivi Android, ebbene conoscerete anche il celebre streamer Ninja.Come riporta Polygon, proprio Ninja ha recentemente attaccato abbastanza direttamente niente meno che Sony per via della decisione dell'azienda di vietare il cross play tra la versione PS4 del gioco e tutte le altre ...

Ritirata acqua Santa Croce : quale formato e lotto da non consumare secondo il Ministero della Salute : L’acqua Santa Croce è protagonista di un ritiro forzato e stabilito, in via precauzionale, dal Ministero della Salute. I consumatori dovranno stare alla larga da uno specifico formato del prodotto e da un altrettanto determinato lotto e questo per un possibile reale rischio per la loro Salute. Il comunicato del Ministero parla chiaro: l’acqua Santa Croce nella bottiglia da 1 litro in vetro (venduta in confezioni da sei) è ...