Concerti di Ozzy Osbourne in Italia | annunciata una data a Bologna | info biglietti in

optimaitalia

: Concerti di #OzzyOsbourne in Italia, annunciata una data a Bologna: info biglietti in prevendita… - OptiMagazine : Concerti di #OzzyOsbourne in Italia, annunciata una data a Bologna: info biglietti in prevendita… - DjGraGra : Ozzy Osbourne, l'ultimo tour torna in Italia: nuova data a marzo 2019 - Radio_Avella : www.radioavella.itOZZY OSBOURNE + Judas Priest in concerto il 1° Marzo a Bologna: OZZY OSBOURNE – vera e propria le… -

(Di lunedì 3 settembre 2018) Idiinsono finalmente ufficiali. Dopo l'approdo al Firenze Rocks, l'artista è ora pronto a tornare sul palco per una nuovache si terrà nell'ambito del No more tours 2 e con appuntamento fissato per il 1° marzo 2019. Questa volta, non si tratterà di un concerto all'aperto ma di uno spettacolo indoor, cheterrà all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, alle porte di. Ad annunciare il suo ritorno in, dopo il live del 17 giugno scorso, è il promoter Live Nation. Iper assistere al concerto disono in prevendita esclusiva per tutti gli iscritti al programma My Live Nation a partire dalle 11 del 5 settembre e fino alle 11 del 7 settembre. Previste anche le prevendite generali, al via alle 11 del 7 settembre per tutti coloro che non hanno l'accesso all'area personale messa a disposizione ...