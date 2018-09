Con 190 ospedali chiusi per partorire servono 90 minuti di macchina : Risultato della riforma? Raddoppiati costi e chilometri , in media 80, e almeno un'ora e un quarto di strada per mettere al mondo un figlio. 'Il paziente deve recarsi nell'ospedale più idoneo e non ...

FCA Heritage al "Grand Basel" Con un'Alfa Romeo 1900 e un modello 3D di Giò Ponti : Dal 6 al 9 settembre il nuovo salone internazionale che coniuga design automobilistico e forme d'arte contemporanee

'Sì al Concordato per Fc Bari 1908' : ANSA, - Bari, 17 AGO - Il Tribunale di Bari ha ammesso la società FC Bari 1908 al concordato preventivo e, pur non concedendo il sequestro dei crediti chiesto dalla Procura, ha disposto il ...

Grande Fratello - ex Concorrente in crisi : “Non arrivo a fine mese - al GF ho preso 1900 euro” : Rebecca De Pasquale, dopo aver dichiarato a Gay.it di esser rimasta senza soldi, è tornata fra le pagine di Nuovo TV per parlare del suo conto corrente, a quanto pare perennemente in rosso. L’ex gieffina, che prima di partecipare al reality faceva la colf e la dog sitter, è rimasta senza lavoro e per vivere si è trovata costretta a vendere dei suoi affetti personali nei mercatini online. Rebecca De Pasquale oggi vive con lo stipendio del ...

La Camera ha approvato il Decreto Dignità<br>312 voti a favore - 190 Contrari e 1 astenuto : 22.50 - Con 312 voti a favore, 190 contrari e 1 astenuto, la Camera dei Deputati ha approvato il Decreto Dignità, che ora dovrà passare nuovamente al vaglio del Senato.18.30 - È previsto per stasera, dopo giorni di discussioni in Aula, il voto finale alla Camera dei Deputati per il Decreto Dignità di Luigi Di Maio, primo vero atto del leader del Movimento 5 Stelle in qualità di Ministro del Lavoro.La discussione è ripresa oggi e salvo colpi ...

Ritrovata in Corea del Sud la barca affondata nel 1905 Con un milionario tesoro a bordo : Nel 1905, il Dmitri Donskoi affondò al largo di una piccola isola al largo della Corea del Sud. Ora, a un secolo di distanza, il suo relitto è stato ritrovato. E si pensa sia pieno d’oro. Eravamo nel mezzo della guerra russo-giapponese e l’incrociatore è stato gravemente compromesso da un attacco nipponico, che ha causato anche sessanta morti e ce...