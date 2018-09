Como | per gip no prove | scarcerati tre giovani fermati per abusi

Como - scarcerati i tre giovani accusati di aver stuprato due minorenni : “Non ci sono gravi indizi né pericolo di fuga” : Non sono stati convalidati i fermi dei tre giovani arrestati nei giorni scorsi perché accusati di aver violentato due turiste minorenni a Menaggio. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Como, Carlo Cecchetti, ha disposto la scarcerazione dei tre – un italiano e due stranieri con documenti regolari – al termine dell’udienza di convalida. I tre restano indagati per violenza sessuale di gruppo, ma hanno già ...

Serena Grandi a Pomeriggio 5/ Perseguitata dall’ex Luca IaComoni : “Sono disperata - ho paura…” : Quest’oggi, Serena Grandi sarà ospitata da Barbara d’Urso durante la prima puntata di Pomeriggio 5. L’attrice, avrà modo di spiegare meglio la situazione e la sua attuale battaglia. (Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 17:06:00 GMT)

Viterbo : loComotore deraglia per detriti : 13.12 Tragedia sfiorata stamani sulla linea ferroviaria Orte-Viterbo fra i paesi di Montefiascone e Grotte S. Stefano,in provincia di Vitebo. A causa del maltempo, nei pressi di un passaggio a livello, sono arrivati detriti sui binari e i primi due carrelli del locomotore di un treno regionale Viterbo - Roma sono deragliati. Nessuno tra i 150 viaggiatori a bordo è rimasto ferito. La linea ferroviaria è stata sospesa in quel tratto.

San GiaComo in festa per la sua 'patrona' : ... dopo la recita del Rosario, sarà presieduta da don Giovanni Piccione, direttore dell'ufficio per la Pastorale di tempo libero, turismo e sport. Alle 20 sarà dato il via alla terza edizione della ...

Como - violenza sessuale di gruppo su due minorenni : fermate 3 persone : Tre uomini sono stati fermati con l’accusa di violenza sessuale di gruppo nei confronti di due minorenni a Menaggio, località turistica sul lago di Como. Secondo quanto ricostruito finora, si tratta di maggiorenni intorno ai 20 anni che fanno lavori stagionali nella località turistica. Le violenze sarebbero avvenute nei primi giorni di agosto e sono state le stesse vittime a denunciare ai carabinieri nelle ore successive a quanto accaduto. Uno ...

Stellio Player offre audio di alta qualità - numerose opzioni e un’interfaccia Comoda e personalizzabile : Stellio Player è un lettore audio avanzato in grado di offrire un suono di altissima qualità, numerose impostazioni e un'interfaccia pratica e dall'aspetto gradevole. L'applicazione mette a disposizione un equalizzatore a 12 bande e una buona varietà di effetti audio regolabili a piacimento, oltre a una serie di preset per i vari contesti musicali. L'articolo Stellio Player offre audio di alta qualità, numerose opzioni e un’interfaccia ...

Corteo a Como per Casinò di Campioni : Tra gli altri slogan 'La politica dove è?'. Comune di Campione e amministratori della casa di gioco da tempo sollecitano incontri con le istituzioni per trovare una soluzione. Il fallimento del ...

A San GiaComo la festa per Maria Vergine di Lourdes : Al via venerdì, 31 agosto, a San Giacomo a Ragusa i festeggiamenti in onore della Beata Maria Vergine di Lourdes

A Como i maggiori esperti di proteine : Per affrontare questa scienza sono richieste molte competenze e strumentazione d'avanguardia. Questo quadro ha spinto la comunità italiana a unirsi e a proporsi all'associazione di proteomica umana ...

Como - minaccia e perseguita l'ex amica : denunciata - finisce ai domiciliari : La 26enne, con problemi di alcolismo, ha vessato la donna per oltre un anno: responsabile di molestie e lesioni personali

Como : minaccia e perseguita ex amica con - arrestata : Milano, 27 ago. (AdnKronos) - Da tempo molestava alcuni suoi concittadini, tra i quali anche una ex amica che perseguitava con minacce e insulti. Per questo una 26enne è stata arrestata dai carabinieri, che nella mattinata di ieri hanno eseguito nei suoi confronti un’ordinanza di custodia cautelare

Vela - Mondiali 470 Giovanili 2018 : oro per Benedetta Di Salle ed Alessandra Dubbini - argento per GiaComo Ferrari e Giulio Calabrò : Cala il sipario a Bracciano sui Mondiali Giovanili 470 di Vela: grandi soddisfazioni per l’Italia, con Benedetta Di Salle ed Alessandra Dubbini campionesse iridate di categoria e Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò che si classificano secondi. Buoni piazzamenti anche per gli altri equipaggi azzurri. Nella gara femminile oro e titolo per Alessandra Dubbini e Benedetta di Salle, ma vanno registrati il settimo posto di Maria Vittoria Marchesini ...

Stasera in TV 26 agosto : Così è la vita - secondo film di successo per Aldo - Giovanni e GiaComo : La commedia celebra ancora una volta l'amicizia maschile e regala momenti di pura ilarità che ben testimoniano l'alchimia raggiunta dal gruppo dopo anni di gavetta e spettacoli dal vivo e che ...

Bragno - sale l'attesa per la XIV edizione del Memorial GiaComo Briano : 48 ore di sport - musica e cibo : 48 ore di sport, musica e cibo. Come ogni anno torna il Memorial Giacomo Briano, giunto quest'anno alla XIV edizione . L'evento si terrà a Bragno , frazione di Cairo Montenotte, da sabato 1 a domenica ...