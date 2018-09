Claudio Marchisio ha firmato con lo Zenit

Ufficiale - Claudio Marchisio ha scelto lo Zenit : Claudio Marchisio ha scelto lo Zenit San Pietroburgo: l'ex centrocampista della Juve, che appena qualche settimana fa aveva rescisso il contratto con il club bianconero, giocherà in Russia. Ad ...

Zenit - ufficiale l’arrivo di Claudio Marchisio : contratto di due anni per l’ex centrocampista bianconero : Il club russo ha ufficializzato l’arrivo dell’ex centrocampista bianconero , svincolatosi nell’ultimo giorno di mercato Claudio Marchisio è un nuovo giocatore dello Zenit San Pietroburgo, l’ex centrocampista della Juventus ha firmato un contratto di due anni . Ad ufficializzarlo è lo stesso club russo, tramite un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale : “ Claudio Marchisio ha firmato per lo Zenit , il ...

Marchisio-Juventus - il retroscena amaro nelle parole del padre : “dispiaciuti - Claudio aspettava ma…” : Marchisio lascia la Juventus dopo un’intera carriera passata in maglia bianconera: nelle parole del padre si vede l’amarezza di un addio ‘obbligato’ Una delle ultime bandiere del calcio italiano, forse fin troppo sottovalutato. Dopo 25 anni passati con la maglia della Juventus, nella quale è arrivato da bambino ed è diventano principe e pluricampione d’Italia, Claudio Marchisio, nella prossima stagione, non ...

