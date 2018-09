Cina | al via a Pechino forum con 50 leader Paesi africani

Forum cooperazione Cina-Africa - rafforzare il collegamento strategico per l'iniziativa "Una cintura e una via" : Ritengo che in questo momento, il progetto 'Una cintura e una via' promuoverà l'integrazione dell'economia mondiale con quella dell'Africa, e che quest'ultima darà un importante contributo al resto ...

Università - test d'ingresso 2018 : al via domani/ Boom candidati per MediCina - prove Veterinaria più selettive : Università, test d'ingresso 2018: si parte domani. Boom di candidati alla facoltà di Medicina e numero di posti in aumento, ma a Veterinaria le prove più selettive.(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 09:59:00 GMT)

Ue-Cina - da lunedì via libera alle importazioni di pannelli solari da Pechino : Ka Commissione europea ha annunciato che non estenderà più le misure di anti-dumping e anti-sussidi contro i pannelli solari cinesi. Dalla mezzanotte di lunedì, via libera all’ingresso nei confini dell’Unione. Soddisfazione da parte di Pechino e della filiera europea a valle della produzione. I costruttori di pannelli, invece, chiedevano un’altra proroga e minacciano il ricorso alla Corte Ue...

Forum sulla cooperazione Cina-Africa - rafforzamento del collegamento strategico di "Una cintura e una via" : Il direttore dell'Istituto di politica africana del Kenya, Peter Kagwanja, ha affermato che l'iniziativa "Una cintura e una via" ha provvisto ampio spazio per lo sviluppo dei Paesi africani e ...

TV - Rai1 : a “Linea verde” da PesCina a Barrea - in viaggio nel Parco Nazionale d’Abruzzo : Nella puntata di Linea verde in onda su Rai1 domenica alle 12.20 si visiterà nuovamente l’Abruzzo, seguendo un itinerario dai connotati letterari, storici e naturalistici. Federico Quaranta, Federica De Denaro e Peppone partiranno stavolta da Pescina, città ai margini del Fucino che ha dato i natali ad Ignazio Silone. La tappa di partenza rende infatti omaggio ad uno dei più grandi intellettuali e scrittori del Novecento che, proprio nelle sue ...

Turismo : al via Travel trade market - per prima volta a Chengdu in Cina. : Ctt si basa sul corso di formazione del settore più diffuso al mondo, China Tourist Welcome , Ctw, di Cotri e mira a diventare il corso di formazione globale per il mercato del Turismo outbound ...

Tria prepara il bilancio del viaggio in Cina - aspettando la Borsa - : Non si mancherà di ironizzare sulla conclusione delle missione in Cina di Giovanni Tria: il ministro dell'Economia e delle Finanze dovrebbe stasera omaggiare il «soft power» culturale dell'Italia andando al Gran Teatro di Shanghai per assistere a un

Crollo di calCinacci dal cavalcavia Graci : verifiche a Misterbianco : Un Crollo di calcinacci, probabilmente causato dalle radici di un albero, si è verificato sul cavalcavia Graci nella tangenziale di Misterbianco, che fa parte della strada statale 121 Catania-Adrano. ...

Misterbianco - cadono calCinacci dal cavalcavia Graci lungo la Statale 121 : Un crollo di calcinacci, probabilmente causato dalle radici di un albero, si è verificato sul cavalcavia Graci nella tangenziale di Misterbianco, che fa parte della strada Statale 121 Catania-Adrano. ...

Influenza aviaria - la Cina non condivide il nuovo e pericoloso virus : (foto: Philippe Lopez/Afp Photo/Getty Images. Lavoratori con protezione che raccolgono polli con aviaria a Honk Kong nel 2014). Una nuova pericolosa forma Influenzale del tipo dell’aviaria è riapparsa in Cina, fra il 2016 e il 2017, con centinaia di casi. Ma questa non è l’unica cattiva notizia: il governo cinese non ha ancora condiviso con gli Stati Uniti i campioni dei ceppi virali di H7N9 in questione, nonostante l’urgenza ...

Truffa in Cina - piccioni viaggiatori vincono gara prendendo il treno : ... ma prima gli organizzatori della corsa e poi i giudici non hanno abboccato e i due Truffatori sono finiti in carcere.Per la cronaca, i volatili che si sono spostati su rotaia sin sono classificati ...

Cina - al via missione istituzionale guidata dal Sottosegretario Geraci : Teleborsa, - Ha preso il via in Cina la prima missione istituzionale all'estero guidata dal Sottosegretario allo Sviluppo Economico Michele Geraci . La missione ha come obiettivo quello di potenziare ...

Nissan - Avviata in Cina la produzione dell'elettrica Sylphy : La Nissan, insieme al partner Dongfeng, ha avviato la produzione in Cina della Sylphy Zero Emission. Si tratta della elettrica presentata nell'aprile scorso al Salone di Pechino: sviluppata sulla base della nuova Leaf, è riservata al mercato cinese. L'avvio della produzione avviene in un momento storico: la joint venture festeggia infatti il traguardo dei 10 milioni di vetture prodotte in Cina e la Sylphy è il primo modello elettrico assemblato ...

Via Milano - litiga con la viCina e la prende a sberle : BOLZANO . Momenti drammatici ieri mattina, 27 agosto, in via Milano per una bolzanina di mezza età costretta a ricorrere alle cure della Croce Rossa e poi del pronto soccorso dell'ospedale di Bolzano ...