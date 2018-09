Cina | 60 miliardi per sviluppo Africa La diplomazia dei dollari | neocolonialismo di Xi

Cina - altri 60 miliardi per l'Africa. Pechino continua la politica di espansione : Il presidente Xi Jinping apre il Forum sulla Cooperazione Cina-Africa annunciando la maxi-manovra "senza fine politico collegato". Finanziamenti a nove zeri in tutti i settori: dalle infrastrutture ...

Il ponte più lungo del mondo : «55 km sul mare - costato 20 miliardi». Collegherà la Cina a Macao e Hong Kong : Quello da Hong Kong a Zhuhai e Macao non è però solo un ponte, ma un modo per collegare città e territori e far crescere l'economia a dismisura: Macao e Hong Kong sono infatti regioni autonome, ...

Usa - Trump : avanti con dazi a Cina per 200 miliardi/ Esentate Corea - Brasile e Argentina : dazi, Usa: no Corea, Brasile e Argentina. Alluminio e acciaio, il presidente statunitense Donald Trump punta su agevolazioni per i tre paesi, le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 21:31:00 GMT)

Dazi - in vigore le tariffe reciproche Usa-Cina : mossa da 16 miliardi - : A mezzanotte è scattata la mossa di Washington con il 25% sull'import "made in China". La contromossa di Pechino: nel mirino oltre 300 beni, sempre con Dazi al 25%. Oggi seconda giornata di colloqui ...

GUERRA DEI DAZI - Cina MINACCIA USA : “APPLE MAGGIORE VITTIMA”/ Cambiano misure per 16 miliardi di prodotti : GUERRA dei DAZI, CINA MINACCIA Usa: “APPLE MAGGIORE vittima. Vogliono fare affari qui? Condividano profitti”. Il pressing di Pechino su Washington: come risponderà Trump?(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 12:56:00 GMT)

Cina risponde a Trump : pronti a nuove tariffe su $60 miliardi di dollari di beni Usa : La contromisura della Cina al rialzo delle tariffe dal 10 al 25% su 200 miliardi di dollari di beni cinesi importanti negli Usa non si è fatta attendere.