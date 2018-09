Chiara Ferragni e Fedez : la prima lite da sposini finisce sui social : “Mi hai rotto le…” : Sabato primo settembre la fashion blogger Chiara Ferragni e il rapper Fedez si sono sposati a Noto, cittadina siciliana in provincia di Siracusa. Le nozze sono state tra le più attese dell’anno in Italia. È passato poco meno di un anno dalla proposta di nozze fatta dal rapper durante un suo concerto all’Arena di Verona. La cerimonia è stata celebrata nel salone degli Specchi di palazzo Ducezio, sede del Comune di Noto, e a sposare la ...

MATRIMONIO Chiara Ferragni E FEDEZ/ Chi è Ceskiello? L’amico che ha rubato un bacio a Gilda Ambrosio : Protagonista del MATRIMONIO di FEDEZ e CHIARA FERRAGNI un amico del rapper, tale Ceskiello, che con la sua ironia ha intrattenuto gli ospiti fino a tarda notte.(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 22:40:00 GMT)

Selvaggia Lucarelli : le parole al veleno sul matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni! : E’ guerra tra Fedez e Selvaggia Lucarelli. La blogger dopo il matrimonio tra il rapper e Chiara Ferragni, ha commentato in maniera aspra l’evento. Sentite come stanno litigando i due protagonisti! L’evento più importante di quest’ estate, è stato senza ombra di dubbio il matrimonio sfarzoso tra Chiara Ferragni e Fedez. La nota giornalista web Selvaggia Lucarelli ha redatto un articolo per il quotidiano “Il ...

Stefano Gabbana : abito Ferragni? Parole taglienti - reazione di Chiara : Stefano Gabbana, commento al vetriolo sull’abito da sposa di Chiara Ferragni: il web si accende contro lo stilista, poi arriva la reazione della moglie di Fedez Tanti elogi, ma anche qualche critica. Non poteva essere altrimenti per il matrimonio italiano dell’anno, quello tra Chiara Ferragni e Fedez. A proposito di mugugni, Se ieri è stata […] L'articolo Stefano Gabbana: abito Ferragni? Parole taglienti, reazione di Chiara ...

Kate Middleton regina di stile. Meghan Markle si consola con Chiara Ferragni : Kate Middleton mantiene saldamente il titolo di regina di stile. Nemmeno l’ingresso a Corte di Meghan Markle ha scalfito il suo primato. I suoi look quest’anno si confermano come i più richiesti. Kate ha influito sulle abitudini di shopping più della cognata, nonostante il grande impatto mediatico del royal wedding. La terza gravidanza di Lady Middleton ha giocato un ruolo fondamentale, secondo il report annuale di eBay. A novembre ...

Ceskiello - l’amico (di Fedez e Chiara Ferragni) che vorremmo a ogni matrimonio : È lo zio ubriaco che svolta quasi ogni matrimonio italiano. Quello che chiede la Macarena all’orchestra, trascina la neosposa in pista e improvvisa brindisi fino a notte arrivando a omaggiare pure i parcheggiatori fuori dal ristorante. Detiene già un record. Esclusi gli sposi, è l’unico degli invitati alle nozze dei Ferragnez a essere diventato un hashtag su Twitter. Non la cantante Giusy Ferreri, non la campionessa Bebe Vio e ...

Fedez e Chiara Ferragni contro Selvaggia Lucarelli : 'Il tempo passa ma tu rimani sempre...' - piovono mazzate : Neanche il tempo di festeggiare le nozze e per Fedez e Chiara Ferragni è già tempo di polemica social. Nel mirino ci finisce Selvaggia Lucarelli , che aveva sbeffeggiato i ' Ferragnez ' e i loro ...

Il trucco (esatto) usato da Chiara Ferragni il giorno del matrimonio : Ragazze prendete nota, perché da oggi non ci sarà altro trucco sposa al di fuori di questo. Abbiamo scoperto esattamente quello che Manuele Mameli, make-up artist fidato di Chiara Ferragni, ha usato per creare il suo trucco da sposa, luminoso, naturale, make-up no make-up, a prova di festeggiamenti. Tutto del brand Lancôme, di cui Chiara è ambasciatrice globale. «Le labbra erano matte, di una tonalità rosa naturale, e il make-up occhi minimal ...

Nozze Ferragnez - Vittorio Sgarbi si scaglia sui social contro Chiara Ferragni e Fedez : il post diventa virale : Vittorio Sgarbi , il celebre critico d'arte ed ex parlamentare, è tornato alla ribalta della cronaca per un post al vetriolo pubblicato sui social qualche giorno fa in occasione del matrimonio-evento dell'anno tra l'influencer e fashion blogger Chiara Ferragni ed il rapper Fedez, che hanno ...

Chiara Ferragni ha copiato Gemma Galgani? Parla Giovanni Ciacci : Gemma Galgani: Giovanni Ciacci critica Chiara Ferragni Il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez, è impossibile negarlo, è stato l’evento mediatico dell’anno. Tutti, nel bene o nel male, ne hanno Parlato. Anche Giovanni Ciacci, poco prima della nuova edizione di Detto Fatto, alla rivista 361 Magazine ha diChiarato cosa ne pensa delle nozze tra il rapper e l’imprenditrice digitale. In particolar modo, lo stylist di Rai 2 si è ...