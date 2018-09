Chi era Dalla Chiesa - il generale ucciso dalla mafia 36 anni fa - : La lotta contro il banditismo, contro il terrorismo rosso e infine contro Cosa Nostra. Che gli tolse la vita il 3 settembre 1982 con un feroce attacco in cui morirono anche la moglie Emanuela Setti ...

Grandine e pioggia sul litorale teramano - danneggiate svariate macChine : Teramo - Problemi per il maltempo nel pomeriggio ci sono stati sulla costa abruzzese e in particolare del basso teramano con alcune grandinate che hanno danneggiato alcune auto tra Silvi (Teramo) e Pineto (Teramo). Rallentamenti nel tratto Città Santi'Angelo (Pescara)-Atri Pineto (Teramo), dell'Autostrada A14, a causa di una grandinata. Violenti acquazzoni nel pescarese con diversi interventi operati dai vigili del fuoco. Non si ...

Auto si sChianta contro la vetrina di un negozio a Bordighera : Schianto Tre Auto e uno scooter sono rimasti coinvolti in un incidente avvenuto, la scorsa notte, in via Arziglia, all'altezza del civico 57. Ferito il conducente dell'Auto, una Opel, che è stato ...

SIG tornerà in Borsa - si punta al miliardo di franChi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Palermo. Il 3 settembre 1982 la mafia uccideva il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa : Sono passati 36 anni. Il 3 settembre 1982 la mafia uccideva a Palermo il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Le

Democrazia liberale a risChio senza opposizione : Non pochi cambiamenti sono in corso nella politica italiana. Il governo in carica afferma la sua discontinuità radicale dai governi precedenti. Il discorso pubblico è monopolizzato dal linguaggio dei leader dei due partiti che lo ...

Capurso : sindaci di Puglia - ma anche quello di CivitavecChia - in gara ai fornelli Stasera in piazza la sfida culinaria tra i primi ... : ... che dovranno ha spiegato il noto gastronomo Romano realizzare i piatti ideati dagli chef, anche quest'anno grandi professionisti del mondo della ristorazione. Il fine è proprio la divulgazione della ...

Migranti - Unhcr : calano viaggi della speranza - ma sono più risChiosi : I viaggi della speranza dei Migranti nel Mediterraneo sono in diminuzione, ma sono più rischiosi. A sostenerlo è l'Unhcr, l'agenzia Onu per i rifugiati, secondo cui è calato il numero assoluto di ...

Falsi miti e leggende : a smascherarli entra in gioco la Chimica : La rete e i social, si sa, hanno condizionato le nostre vite modificandole, nel bene e nel male, nel giro di pochissimi anni. Viviamo una quarta rivoluzione che ha accorciato i tempi di sviluppo rispetto alle precedenti e che ci sta letteralmente ingoiando in se stessa senza che ce ne accorgiamo. La facilità di condivisione attraverso la rete ha permesso il dilagare di Falsi miti, bufale, inganni, che possono ledere anche la salute. Come ...

Fedez e Chiara Ferragni - alle nozze non c'era J-Ax : il brutto sospetto - dov'era lui sabato sera : Nel giorno della festa di Fedez e Chiara Ferragni , mancava proprio lui, J-Ax . Il rapper milanese ha contribuito a far diventare una coppia i ' Ferragnez ' firmando nel 2016 insieme al più giovane ...

Benassi - gol da applausi sotto gli ocChi di Mancini : Fiorentina - era dal 2013... : Con questo articolo Alberto Polverosi, storica prima firma del Corriere dello Sport-Stadio, comincia la sua collaborazione con Calciomercato.com: un'occasione straordinaria per arricchire la qualità del sito, a vantaggio dei nostri utenti. La sensazione che ha dato la ...

Pd - Zingaretti candidato segretario : 'Recuperare Chi ci ha abbandonato' : Sostenuto da Areadem, il governatore del Lazio ribadisce la necessità di uscire dall'isolamento in cui si trova ora il partito dopo la sconfitta del 4 marzo -

