Chi è Sophie | la figlia di Pietro Taricone e Kasia Smutniak

dilei

: ma chi cazzo è ‘sta sophie ooo porcodio. - cedricmblack : ma chi cazzo è ‘sta sophie ooo porcodio. - fringuello : @ValeMameli c'è anche chi, per senso del pudore, l'ha rifiutata - saraalbaPayne : Non so chi ha vinto il jackpot tra Ben e Sophie.. oggettivamente è una bomba sta donna -

(Di lunedì 3 settembre 2018) Bellissima come mammae sorridente come papàè ladi una delle coppie più amate del mondo del cinema. Aveva solo 5 anni quando il vincitore del primo indimenticabile Grande Fratello, morì in un incidente con il paracadute. All’epoca sua madre fece di tutto per proteggerla dalla morbosità dei media, ma oggi che è cresciutaha fatto finalmente il suo debutto davanti ai flash dei fotografi. La 14enne infatti ha calcato il red carpet del Festival di Venezia, accompagnata da due persone speciali. Non solo sua madre, alla Mostra per presentare La profezia dell’Armadillo, adattamento dei fumetti di Zero Calcare, ma anche Domenico Procacci, produttore de L’Amica geniale, fiction tratta dal romanzo di Elena Ferrante, e compagno di sua madre.ha un fratellino, Leone nato nel 2004 dalla loro storia ...