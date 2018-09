lasicilia

: 'Chemntiz libera da nazi',folla concerto #spaziotransnazionale informa - transnazionale : 'Chemntiz libera da nazi',folla concerto #spaziotransnazionale informa -

(Di lunedì 3 settembre 2018) BERLINO, 3 SET - Migliaia di persone si sono radunate a Chemnitz per il, al grido di "Chemnitzfrei!", , "Chemnitzdai", . "Say it loud, say it clear, refugees are welcome ...