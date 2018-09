Champions | lista Napoli senza Younes

Champions : ecco la lista del Napoli [NOMI] : Il Napoli ha consegnato all’Uefa la lista dei calciatori che disputeranno la fase a gironi di Champions League. L’infortunato Amin Younes è l’unico calciatore della prima squadra a rimanere fuori, mentre sono stati inclusi gli altri due infortunati, che stanno recuperando, Meret e Ghoulam. Questa la lista completa: – portieri: Karnezis, Meret, Ospina; – difensori: Albiol, Malcuit, Luperto, Chiriches, Mario ...

Champions League - quante sorprese nella lista dell’Inter : fuori tre big tra cui Gagliardini : Gagliardini, Joao Mario e Dalbert sono stati esclusi dalla lista Champions dell’Inter per questa stagione L’Inter ha annunciato la lista dei giocatori che prenderanno parte alla fase a gironi di Champions League. Assenti Roberto Gagliardini, Dalbert e Joao Mario. Questo l’elenco completo: Samir Handanovic, Sime Vrsaljko, Stefan De Vrij, Matias Vecino, Mauro Icardi, Lautaro Martinez, Keita Balde, Andrea Ranocchia, Radja ...

Lista Champions Napoli : la rosa e l’elenco dei giocatori. I 24 partenopei reparto per reparto : Anche il Napoli ha diramato, ultima tra le italiane a farlo, la Lista dei 24 giocatori per la fase a gironi della prossima Champions League di calcio: tutti i principali calciatori della squadra partenopea sono stati inseriti nella rosa dei papabili per la prima fase della massima competizione europea per club. Di seguito l’elenco completo dei calciatori del Napoli per la Champions League 2018-2019: Portieri: Karnezis, Meret, ...

Lista Champions Roma : la rosa e l’elenco dei giocatori. I 25 giallorossi per l’Europa : Non ci sono grosse sorprese tra i 25 nomi presenti nella Lista della Roma per la fase a gironi della prossima Champions League di calcio: tutti i principali calciatori della squadra capitolina sono stati inseriti nella rosa dei papabili per la fase a gironi della massima competizione europea per club. Di seguito l’elenco completo dei calciatori della Roma per la Champions League 2018-2019: 1 OLSEN Robin Patrick 2 KARSDORP Rick 3 PELLEGRINI ...

Juventus - ufficializzata la lista per la Champions League : La Juventus ha consegnato all’Uefa l’elenco dei giocatori che prenderanno parte alla fase a gironi di Champions League. Assente l’infortunato Leonardo Spinazzola. Questo l’elenco: Szczesny, De Sciglio, Chiellini, Benatia, Pjanic, Khedira, Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Alex Sandro, Matuidi, Barzagli, Cuadrado, Mandzukic, Kean (lista B), Bonucci, Cancelo, Pinsoglio, Perin, Emre Can, Rugani, Bentancur, ...