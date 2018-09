Ceskiello | l’amico di Fedez e Chiara Ferragni che vorremmo a ogni matrimonio

vanityfair

(Di lunedì 3 settembre 2018) È lo zio ubriaco che svolta quasiitaliano. Quello che chiede la Macarena all’orchestra, trascina la neosposa in pista e improvvisa brindisi fino a notte arrivando a omaggiare pure i parcheggiatori fuori dal ristorante. Detiene già un record. Esclusi gli sposi, è l’unico degli invitati alle nozze dei Ferragnez a essere diventato un hashtag su Twitter. Non la cantante Giusy Ferreri, non la campionessa Bebe Vio e neppure una delle attivissime influencer. Solo lui:. Giacca e papillon (dopo la funzione civile sostituite da un più casual torso nudo), Rolex al polso e la giusta quantità d’alcol in corpo, è stato lui ad allietare i convenuti durante la notte di Noto. L’influencerBiasi? La prende per il braccio e ci balla assieme uno swing. L’avvenente Gilda Ambrosio? Prova direttamente a limonarla. La mamma della sposa? La ...