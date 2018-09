Centro destra autonomista popolare * coalizione di centrodx | ' nessuna lista sarà

Verso le elezioni regionali : la road map del Centrodestra : Un percorso che secondo l'ex sindaco di Alghero deve puntare con decisione al fine ultimo della politica nobile: fare il bene dei cittadini. "Crediamo che il grande lavoro fatto dalle forze di ...

'Centrodestra in un unico partito Ma Micciché vada in pensione' : Cittadini di tutto il mondo potrebbero decidere di trasferirsi sulle Madonie, sui Nebrodi, nelle aree interne della Sicilia, sulla costa del Ragusano. Una battaglia che quella Commissione si può ...

Rivoluzione nel Centrodestra? Salvini pensa al partito unico ma FI si smarca : Non ci interessa : Teleborsa, - Fra meno di due giorni la Lega così come l'abbiamo conosciuta fino ad oggi, a parte l'eliminazione tempo fa del "bossiano Nord" dal logo, potrebbe smettere di esistere per fare spazio a ...

Partito unico Centrodestra - Lega cannibalizza Forza Italia?/ Ultime notizie : il bivio di Silvio Berlusconi : Salvini fonda Partito unico del centrodestra? Il 5 settembre la sentenza sui conti della Lega sequestrati. L'ipotesi che il Carroccio "muoia" e la pista di un'opa su Forza Italia.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 21:30:00 GMT)

Centrodestra - Gelmini - Fi - a Tgcom24 : partito unico non ci interessa : "Il partito unico rievoca un nome bulgaro dal sapore antico, e francamente non ci interessa: lo riteniamo inutile". Lo ha detto a Tgcom24 Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera. "...

Lega o partito unico del Centrodestra? La scelta dopo sentenza su conti del Carroccio : Il 5 settembre la decisione del Tribunale del riesame di Genova sulla vicenda che portò alle dimissioni di Bossi. E Salvini potrebbe lanciare un'Opa su Forza Italia -

Giorgetti : non faremo Opa su Centrodestra - ma elettori ci votano : Milano, 31 ago., askanews, - 'Non abbiamo tempo per fare un progetto per fare un'Opa più o meno ostile sugli alleati del centrodestra, non abbiamo le risorse per farlo, ma le idee della Lega e di ...

Quella tentazione di Salvini : partito unico del Centrodestra : ... il leader del Carrocci 'dovrà scegliere se fondare un nuovo partito con il perimetro politico della Lega attuale, oppure porsi come il federatore unico di tutta l'area politica che non è ...

SALVINI FONDA PARTITO UNICO DEL CentroDESTRA?/ Il 5 settembre può 'morire' la Lega : opa su Forza Italia? : SALVINI FONDA PARTITO UNICO del CENTRODESTRA? Il 5 settembre la sentenza sui conti della Lega sequestrati. L'ipotesi che il Carroccio 'muoia' e la pis

SALVINI FONDA PARTITO UNICO DEL CentroDESTRA?/ Il 5 settembre può "morire" la Lega : opa su Forza Italia? : SALVINI FONDA PARTITO UNICO del CENTRODESTRA? Il 5 settembre la sentenza sui conti della Lega sequestrati. L'ipotesi che il Carroccio "muoia" e la pista di un'opa su Forza Italia.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 11:06:00 GMT)

La Lega punta al partito unico di Centrodestra : il piano di Salvini dopo il 5 settembre : ... il capo leghista - scrive Marco Cremonesi - dovrà scegliere se fondare un nuovo partito con il perimetro politico della Lega attuale, oppure porsi come il federatore unico di tutta l'area politica ...

Salvini - il piano post 5 settembre Partito unico del Centrodestra : Il 5 settembre è attesa la decisione del Tribunale del Riesame sulla vicenda dei conti della Lega. Da lì potrebbe arrivare la svolta per creare un nuovo soggetto e mettere nel mirino Palazzo Chigi Segui su affaritaliani.it

Il sindaco di Avellino - del M5S - ha 'copiato' il programma del sindaco di Centrodestra di Verona : È bufera sul sindaco di Avellino, Vincenzo Ciampi, dopo la scoperta che l'introduzione alle dichiarazioni programmatiche che il sindaco del M5s presenterà al consiglio comunale il prossimo 4 settembre, è identica al programma di governo presentata dal sindaco di Verona, Federico Sboarina, eletto da una coalizione di centrodestra il 27 giugno dell'anno scorso.A scoprirlo è stata Roberta Mediatore, una giornalista di ...

Rocca di Papa - Migranti arrivati : scontri al Centro/ Ultime notizie : destra furibonda - la sinistra li accoglie : Migranti alla Cei di Rocca di Papa. Ultime notizie, il sindaco del paese in provincia di Roma è in rivolta: "Li ha chiamati Salvini non io". Polemiche dopo l'accoglienza dei profughi(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 08:36:00 GMT)