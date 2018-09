CELL Su Rai 4 il film con John Cusack e Samuel L Jackson oggi | 3 settembre 2018

Rai : MarCELLo Foa verso TGR o Giornale Radio - Fabrizio Del Noce sempre più vicino alla presidenza : Giorni cruciali quelli della prossima settimana sul fronte Rai e più precisamente per arrivare ad una soluzione rispetto al nodo presidenza. Dopo la bocciatura da parte della Commissione di vigilanza prima della pausa estiva di Marcello Foa a Presidente dell'ente Radiotelevisivo pubblico, nelle prossime ore si arriverà all'indicazione di un nuovo candidato da sottoporre all'organo politico presideuto da Alberto Barachini.Raggiunto un accordo ...

Fiorello - salta l’accordo con la Rai : canCELLato lo show in programma quest’autunno : Sembrava già tutto chiuso per il programma di Fiorello su Rai 1 che avrebbe sancito il suo ritorno in prima serata sulla rete ammiraglia e invece lo spettacolo è saltato. A rivelarlo è il settimanale Chi, secondo cui le trattative per uno show autunnale prodotto dalla società Ballandi erano in fase avanzata ma Rosario Fiorello e la tv pubblica non avrebbero trovato l’accordo su una serie di questioni organizzative e produttive, inclusa l’idea ...

UN'ESTATE A BARCELLONA - RAI 1/ Tutto quello che c'è da sapere sul film : trama e cast (oggi - 18 agosto 2018) : UN'ESTATE a BARCELLONA, il film in onda su Rai 1 oggi, sabato 18 agosto 2018. Nel cast: Sabine Postel, Sinja Dieks e Alejandro Muñoz, alla regia Dirk Regel. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 14:27:00 GMT)

UN'ESTATE A BARCELLONA/ Su Rai 1 il film con Sabine Postel (oggi - 18 agosto 2018) : UN'ESTATE a BARCELLONA, il film in onda su Rai 1 oggi, sabato 18 agosto 2018. Nel cast: Sabine Postel, Sinja Dieks e Alejandro Muñoz, alla regia Dirk Regel. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 05:40:00 GMT)

Inter - Braida allontana Rafinha : “non sarà ceduto dal BarCELLona” : CALCIOMERCATO– L’Inter non acquisterà Rafinha, parola del ds del Barcellona, Ariedo Braida: “molto probabilmente si fermerà qui, – ha spiegato l’ex dirigente del Milan a Radio Sportiva – ha grandi qualità e giocate importanti. Veniva da una stagione travagliata ma è un giocatore che può fare la differenza, ha un piede dolce, quasi magico che ti fa vincere le partite”. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE ...

Braida - Rafinha rimane a BarCELLona : ANSA, - ROMA, 13 AGO - La bella prova di ieri contro il Siviglia sembra aver convinto il Barcellona a tenersi Rafinha, nonostante qualche giornale locale scriva che l'Inter, viste le difficoltà per ...

Braida ed il mercato del BarCELLona : Rabiot - Pogba e Rafinha - il punto : Rabiot, Pogba e Rafinha sono solo alcuni dei calciatori che ancora sono sulla bocca di tutti in chiave calciomercato, le ultime da casa Barcellona “Seguiamo molti giocatori, ma quelli da Barça stanno tutti in una mano. Rabiot è uno che ha dimostrato di avere qualità, chi vivrà vedrà. Su Pogba non penso che ci muoveremo, ma si tratta di un giocatore assoluto. Oggi si parla più di soldi che di calcio ma in campo vanno i giocatori. ...

MarCELLo Foa - Dago-bomba : andrà alla direzione di Rai 2 : La mancata presidenza della Rai, come anticipato da Dagospia , porterà Marcello Foa , dopo l'accordo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, alla direzione di una rete come consolazione. Quale? Secondo le ...

MarCELLo Foa - dagobomba : andrà alla direzione di Rai 2 : La mancata presidenza della Rai, come anticipato da Dagospia , porterà Marcello Foa , dopo l'accordo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, alla direzione di una rete come consolazione. Quale? Secondo le ...

Paolo Becchi avverte Matteo Salvini : a MarCELLo Foa in Rai non si deve rinunciare : A Foa non si rinuncia. Dopo che Pd e sodali hanno fatto della Rai carne di porco, non vediamo perché Salvini e Di Maio debbano rinunciare ad avere all'interno della Tv pubblica una persona perbene, ...

Rai - dopo MarCELLo Foa silurano un altro candidato : bocciato Riccardo Laganà : Niente da fare neppure oggi oggi in Cda Rai per avere un nuovo presidente, dopo il no della commissione di Vigilanza a Marcello Foa . Si è discusso della situazione e, così come aveva fatto una ...

Giuseppe Conte si schiera con Salvini : 'MarCELLo Foa profilo assolutamente adeguato a presidenza Rai' : E' uno scatto verso la componente leghista del suo governo, quello del presidente del Consiglio Giuseppe Conte . Il quale nell'ultima conferenza stampa prima della pausa estiva della politica, spiega che ' Marcello Foa ha un profilo di tutto rispetto, assolutamente adeguato alla presidenza della Rai'. Finora Matteo Salvini è stato l'unico a difendere a spada tratta il suo ...

Dall'Inghilterra : 'Raiola spinge Pogba a BarCELLona'. Juventus alla finestra : Ecco che in questa situazione ogni gesto o parola può diventare importante o causare tensioni e voci, come il fatto - riportato dal 'Daily Mail' - che il 25enne francese fresco campione del mondo al ...

“Programma canCELLato”. Fan in rivolta contro la Rai : “Troppo bello per fermarlo” : Un fulmine a ciel sereno che ha mandato su tutte le furie i fan che, immediatamente, hanno fatto sentire tutto il loro disappunto in rete. A dare la notizia è stato il regista Lucio Pellegrini che non ha potuto far altro che annunciare il taglio previsto dalla Rai. “No, non ci sarà la quarta stagione di Tutto può succedere e spiace anche a noi”. Una decisione, probabilmente, dovuta al fatto che la terza stagione ha segnato un netto ...