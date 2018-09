CELL | RAI 4 Info streaming del film tratto dal romanzo di Stephen King oggi | 3

CELL/ Su Rai 4 il film tratto dal romanzo di Stephen King (oggi - 3 settembre 2018) : Cell, il film di fantascienza in onda su Rai 4 oggi, lunedì 3 settembre 2018. Nel cast: John Cusack, Samuel L. Jackson e Isabelle Fuhrman, alla regia Tod Williams. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 16:16:00 GMT)

Braida : “Champions? BarCELLona non teme nessuno” : “Il Barcellona ha la consapevolezza di essere una delle squadre più importanti, rispetto per tutti, ma il Barcellona non deve aver paura di nessuno”. E’ la filosofia con cui i blaugrana si preparano ad affrontare la Champions come sottolinea il direttore sportivo dei catalani, Ariedo Braida, parlando del sorteggio di Montecarlo che ha inserito Messi e compagni nel girone B con Tottenham, Psv Eindhoven e Inter. “Le ...

Rai : MarCELLo Foa verso TGR o Giornale Radio - Fabrizio Del Noce sempre più vicino alla presidenza : Giorni cruciali quelli della prossima settimana sul fronte Rai e più precisamente per arrivare ad una soluzione rispetto al nodo presidenza. Dopo la bocciatura da parte della Commissione di vigilanza prima della pausa estiva di Marcello Foa a Presidente dell'ente Radiotelevisivo pubblico, nelle prossime ore si arriverà all'indicazione di un nuovo candidato da sottoporre all'organo politico presideuto da Alberto Barachini.Raggiunto un accordo ...

Fiorello - salta l’accordo con la Rai : canCELLato lo show in programma quest’autunno : Sembrava già tutto chiuso per il programma di Fiorello su Rai 1 che avrebbe sancito il suo ritorno in prima serata sulla rete ammiraglia e invece lo spettacolo è saltato. A rivelarlo è il settimanale Chi, secondo cui le trattative per uno show autunnale prodotto dalla società Ballandi erano in fase avanzata ma Rosario Fiorello e la tv pubblica non avrebbero trovato l’accordo su una serie di questioni organizzative e produttive, inclusa l’idea ...

UN'ESTATE A BARCELLONA - RAI 1/ Tutto quello che c'è da sapere sul film : trama e cast (oggi - 18 agosto 2018) : UN'ESTATE a BARCELLONA, il film in onda su Rai 1 oggi, sabato 18 agosto 2018. Nel cast: Sabine Postel, Sinja Dieks e Alejandro Muñoz, alla regia Dirk Regel. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 14:27:00 GMT)

Inter - Braida allontana Rafinha : “non sarà ceduto dal BarCELLona” : CALCIOMERCATO– L’Inter non acquisterà Rafinha, parola del ds del Barcellona, Ariedo Braida: “molto probabilmente si fermerà qui, – ha spiegato l’ex dirigente del Milan a Radio Sportiva – ha grandi qualità e giocate importanti. Veniva da una stagione travagliata ma è un giocatore che può fare la differenza, ha un piede dolce, quasi magico che ti fa vincere le partite”. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE ...

MarCELLo Foa - Dago-bomba : andrà alla direzione di Rai 2 : La mancata presidenza della Rai, come anticipato da Dagospia , porterà Marcello Foa , dopo l'accordo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, alla direzione di una rete come consolazione. Quale? Secondo le ...

