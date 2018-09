Ceferin | “Il calcio europeo il top al mondo | la Nations League lo metterà in mostra”

Ceferin : “Il piano è avere il Var in Champions dal 2019 : esordio in Supercoppa” : Ceferin apre al Var: "Il piano è partire dalla Supercoppa del prossimo anno, e poi utilizzarla dai playoff di Champions League" L'articolo Ceferin: “Il piano è avere il Var in Champions dal 2019: esordio in Supercoppa” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.