Ce l' ho con Ancelotti | Spalletti e Di Francesco flop | l' anti-Juve non c' é

Napoli - Ancelotti “motiva” così la debacle con la Samp : Ancelotti ha parlato dopo la sconfitta netta del suo Napoli in casa della Sampdoria di fronte ad un Marassi gremito Carlo Ancelotti si è presentato ai microfoni di Skysport dopo la debacle in casa della Sampdoria. “L’atteggiamento generale nella prima parte è stato sbagliato. La squadra nel primo tempo non ha lottato. L’intensità è una componente fondamentale. Abbiamo regalato la prima parte della partita come contro Lazio e Milan, questa ...

Il Napoli affonda 3-0 con la Samp - prima batosta per mister Ancelotti : Il Napoli affonda per 3-0 contro la Samp a Marassi. Azzurri in svantaggio nel primo tempo col doppio vantaggio di Defrel. Nella ripresa l'ex Quagliarella sigla un eurogol. I doriani non battevano...

LIVE Sampdoria-Napoli - Serie A in DIRETTA : 0-0. Ancelotti lancia Verdi - doriani con Defrel e Quagliarella : Benvenuti alla DIRETTA LIVE di Sampdoria-Napoli, uno dei big match della terza giornata della Serie A 2018/19. Allo stadio Marassi di Genova saranno di fronte i doriani di mister Giampaolo ed i Partenopei di mister Ancelotti, che proveranno a tenere il ritmo della Juventus, ancora a punteggio pieno dopo tre turni. Alle ore 20.30, dunque, ci attendiamo grande spettacolo al Luigi Ferraris per un incontro che si annuncia equilibrato e per niente ...

Napoli - Ancelotti annuncia “cambi di formazione contro la Sampdoria” : Napoli, Carlo Ancelotti vuole coinvolgere tutta la rosa della sua squadra, partendo dalla gara contro la Sampdoria “formazione? Se cambio qualcosa è per tenere il gruppo motivato. Fortunatamente sono più di 11 quelli che meritano e vogliono giocare, domani c’è dunque la possibilità di qualche cambio”. Alla vigilia della delicata trasferta di Marassi contro la Sampdoria, il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, annuncia ...

Napoli - Ancelotti : "La classifica? Pensiamo a vincere con la Samp" : Terzo impegno di campionato per il Napoli, che dopo i due anticipi del sabato sera contro Lazio e Milan gioca la sua prima gara domenicale, sempre alle 20.30, sul campo della Sampdoria. Ancelotti ha ...

Napoli - la carica di Ancelotti : “Champions? Il Psg non starà brindando - ce la giochiamo con tutti” : “Per il Napoli girone insuperabile in Champions? Di insuperabile non c’è niente, difficile lo è perché ci sono Napoli, Psg e Liverpool che sono squadre di alto livello e una outsider che è stata la sorpresa del preliminare come la Stella Rossa, sappiamo l’ambiente che ci sarà a Belgrado, ci sono stato e so cosa vuol dire giocare lì”. Ecco le parole dell’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, al sorteggio di ...

Ancelotti “contro” Allegri : il tecnico del Napoli risponde alle domande sul bel gioco… : Ancelotti ed allegri non la pensano alla stessa maniera in merito al bel gioco che le due squadre potranno offrire in stagione “Quando smetterò mi dovranno spiegare cosa vuol dire giocare bene. Se vogliamo divertirci possiamo giocare per quello, però poi se non si vince qualcuno si lamenterebbe. Nell’albo d’oro viene ricordato chi vince, non chi gioca meglio. A me piace vincere, anche se si gioca male“. Questa la ...

Cannavaro alla Gazzetta : 'Juve senza rivali - Ancelotti farà bene. Vi racconto un retroscena' : «Il problema è per papà Pasquale e le sue abitudin i» scherza il capitano azzurro che alzò la Coppa del Mondo a Berlino. L'ex difensore ha parlato alla Gazzetta dello Sport. Eccone alcuni passi ...

Napoli - Ancelotti si consola dopo i sorteggi Champions : cena stellata alla Torre del Saracino : Mister Ancelotti si è rifatto la bocca dopo che il sorteggio Champions non ha sorriso al suo Napoli. Grande appassionato di enogastronomia, curioso ed intraprendente in materia culinaria, il tecnico ...

Champions League - Ancelotti sottolinea : “girone difficile - ma anche Psg e Liverpool avranno difficoltà con noi” : L’allenatore azzurro ha commentato il sorteggio di Montecarlo, esprimendo il proprio punto di vista sulle formazioni che il Napoli affronterà “Un Girone molto difficile“. Carlo Ancelotti commenta così il sorteggio di Montecarlo di Champions League, al termine del quale gli azzurri sono stati inseriti nello stesso gruppo di Paris Saint-Germain e Liverpool: “giocheremo contro due candidate alla vittoria della ...

Napoli - Allan già imprescindibile per Ancelotti : il brasiliano punta alla convocazione nella Seleçao : In queste due prime giornate di campionato c’è un calciatore che, forse più di tutti, ha impressionato per brillantezza, corsa e se vogliamo anche qualità: si tratta di allan, centrocampista del Napoli, già imprescindibile per gli equilibri di squadra richiesti da Carlo Ancelotti. Al quarto anno nella città partenopea, il centrocampista brasiliano sembra pronto per una convocazione nella Seleçao: agli ultimi Mondiali sarebbe servito ...

Allan : "È facile lavorare con Ancelotti. Voglio aiutare il Napoli a vincere qualcosa" : L'aggettivo con il quale i tifosi lo definisco è "FenomenAllan". Il brasiliano è già imprescindibile per il Napoli di Ancelotti ed ha davvero impressionato, avversari e critica, nelle prime due ...

Ancelotti svolta con Mertens e Zielinski : ora tagli Hamsik per il bene del Napoli : Il polacco, infatti, oltre a segnare due gol e a sfiorarne un terzo, è stato - fonte La Gazzetta dello Sport di domenica 20 agosto - il giocatore che ha catturato più palloni di tutti, 11,, persino ...

Ancelotti si racconta : "Porto idee poco a poco. Al Bayern era ok ma poi..." : Carlo Ancelotti. Ansa Carlo Ancelotti si racconta. Dopo esser tornato alla ribalta in Serie A con due vittorie nelle prime due giornate - per giunta entrambe in rimonta - l'allenatore del Napoli ha ...