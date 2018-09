“C’è lei” Grande Fratello Vip 3 | ufficializzata la prima concorrente | chi è 

caffeinamagazine

(Di lunedì 3 settembre 2018) Mancano solo venti giorni dal debutto della terza edizione del ”Vip” e le anticipazioni non mancano. Per il momento le notizie ufficiali sono davvero poche anche se, i rumor, sembrano aver rivelato i nomi di ben dodici dei concorrenti che dovrebbero far parte di questa edizione. Al timone ci sarà ancora Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini. Secondo le voci ci saranno il comico Maurizio Battista, l’ex tronista ed ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, Francesco Monte, le gemelle Giulia e Silvia Provvedi, l’ exdi ‘Pechino Express’, Giulia Salemi, l’attore e conduttore romano Enrico Silvestrin, la soubrette Lisa Fusco, cantante Ivan Cattaneo, il campione olimpionico judoka Fabio Basile e l’ex attrice romana Eleonora Giorgi. E ancora l’attore Walter Nudo, vincitore dellaedizione de ...