Catania | arrestato l’investitore che ha travolto i vicini di casa a Palagonia

Chiede 'riscatto' per restituire auto rubata : 22enne arrestato a Catania : Catania - La Polizia di Stato di Catania ha arrestato Domenico Agatino Cannavò, di 22 anni, per tentata estorsione aggravata, in concorso con persone da identificare, col metodo del "cavallo di ...

Catania : minacce se non pagavi - arrestato marocchino parcheggiatore abusivo : Catania - E' stato arrestato un marocchino di 42 anni, Alì Jamal, per tentativo di estorsione. L'uomo, infatti, è stato scoperto a richiedere sistematicamete denaro, da due a cinque euro, agli ...

Catania - ruba fede ad anziana e le rompe il dito. Arrestato per rapina e lesioni personali : La donna, 74 anni, stava tornando a casa dopo avere fatto la spesa. All'ingresso del palazzo ha incontrato un uomo che, forse fingendo di citofonare, le ha chiesto di lasciare il portone aperto. Qualche istante dopo l'ha aggredita per le scale. I video dei sistemi di videosorveglianza determinati per la sua identificazione.Continua a leggere

Catania - aggredisce un medico in ospedale con una forbice : arrestato : Lo ha colpito alla testa con una forbice presa dalla sala gessi. Vittima di un paziente di 35 anni, l'ortopedico che avrebbe dovuto ingessargli la caviglia. E' successo ad Acireale, dove il ...

Catania. Sparò al meccanico - arrestato : 11.27 Insoddisfatto della riparazione del proprio scooter,aveva sparato al meccanico,il 23 giugno scorso,nel rione San Cristoforo a Catania. La Squadra mobile ha arrestato oggi l'uomo, 51 anni, per tentato omicidio. Contestata anche l'aggravante dei motivi abietti o futili. L'uomo dovrà rispondere anche di detenzione e porto illegale in luogo pubblico di un'arma da fuoco.

Catania - ubriaco in ospedale aggredisce medici e agenti : arrestato - : Il 31enne era stato ricoverato al pronto soccorso per ferite dovute a un incidente stradale. Poi si sarebbe scagliato contro il personale medico e i poliziotti che l'avevano preso in custodia

Catania - licenziato piazza ordigno in un ospedale : non esplode/ Video ultime notizie - arrestato 47enne : Catania, licenziato piazza ordigno in un ospedale: non esplode. Video ultime notizie, arrestato un uomo di 47 anni: voleva vendicarsi, ecco cos'è successo(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 12:13:00 GMT)