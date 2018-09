Caserta | 74enne violentata da straniero in casa | è caccia all’uomo

ilgiornale

(Di lunedì 3 settembre 2018) Notte di terrore per un"anziana, vissuta tra le mura della sua abitazione nella località di Pescopagano, tra Mondragone e Castel Volturno (in provincia di).Stando a quanto la donna è riuscita a raccontare ai poliziotti, infatti, intorno alle 2 del mattino un extracomunitario si sarebbe introdotto ine l"avrebbe aggredita e stuprata. Dopo l"orribile violenza subìta, la, una vedova che si trovava da sola al momento dell"intrusione, è riuscita ad allertare il 113 ed a chiedere aiuto.Nel momento in cui gli agenti sono giunti sul posto, tuttavia, dell"aggressore non c"era più alcuna traccia. Per la donna si è reso necessario il trasporto al pronto soccorso dell"ospedale di, dove è giunta in stato confusionale e dove si trova tuttora ricoverata in condizioni, fortunatamente, non gravi.Le indagini della polizia sono scattate immediatamente, sia per far luce su degli ...