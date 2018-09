calciomercato

: ?? Un capolavoro il tacco di Quagliarella! Solo applausi!#SampdoriaNapoli - MarioGiunta : ?? Un capolavoro il tacco di Quagliarella! Solo applausi!#SampdoriaNapoli - Gazzetta_it : Sulla #Gazzetta in edicola oggi ? Serie A, non c'è l'anti Juve ? Quagliarella, che capolavoro ?? Gp d'Italia, autog… - vola_lazio : Capolavoro Quagliarella: gol di tacco al Napoli sotto gli occhi di Debora FOTO -

(Di lunedì 3 settembre 2018) Fabioè tornato e ha scelto un gol dei suoi per ribadire al mondo calcistico che non solo non è finito, ma potrà ancora dire tantissimo in questa Serie A. La punta della Sampdoria ha sfoderato un'autentica magia, un colpo divolante su cross dalla destra ...