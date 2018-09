Capitano Ultimo senza scorta | Rita Dalla Chiesa | “Indignata La sua solitudine è la

Capitano Ultimo senza scorta/ Ultime notizie : "mobbing di Stato" - la petizione su change.org : Capitano Ultimo da domani senza scorta: lo sfogo del colonnello De Caprio su Twitter e l'intervento di Giorgia Meloni (FdI) che anticipa un'interrogazione a Salvini.(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 10:42:00 GMT)

Via la scorta al Capitano Ultimo : «Questo è mobbing di Stato» : «mobbing di Stato». Alla vigilia della revoca della sua scorta disposta dall'Ucis (Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale) il colonnello dei carabinieri Sergio De Caprio, meglio noto come Capitano Ultimo, protesta con una serie di tweet. E trova sostegno anche in Parlamento con la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e la deputata di Forza Italia Jole Santelli che chiedono al ministro dell'Interno Matteo Salvini di ...

Capitano Ultimo SENZA SCORTA/ Ultime notizie : Forza Italia a Salvini - "Stato che non lo protegge fa schifo" : CAPITANO ULTIMO da domani SENZA SCORTA: lo sfogo del colonnello De Caprio su Twitter e l'intervento di Giorgia Meloni (FdI) che anticipa un'interrogazione a Salvini.(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 08:47:00 GMT)

Capitano Ultimo da domani senza scorta/ Ultime notizie : appelli - petizioni e manifestazioni di solidarietà : Capitano Ultimo da domani senza scorta: lo sfogo del colonnello De Caprio su Twitter e l'intervento di Giorgia Meloni (FdI) che anticipa un'interrogazione a Salvini.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 23:20:00 GMT)

Revocata la scorta a Capitano Ultimo - l’uomo che arrestò Riina. Lui si scaglia contro lo Stato : “Basta mobbing” : Domani, lunedì 3 settembre, verrà definitivamente Revocata la scorta al colonnello Sergio De Caprio, noto come "Capitano Ultimo", l'uomo che nel 1993 arrestò Totò Riina. Lui su Twitter protesta: "I peggiori sono sempre quelli che rimangono alla finestra a guardare come andrà a finire. Sempre tutti uniti contro la #mafia di Riina e Bagarella . No omertà No mobbing di Stato".Continua a leggere

L'amarezza del Capitano Ultimo in un tweet : "No al mobbing di Stato" : Dal 3 settembre, come previsto, il Capitano Ultimo , l'uomo che arrestò Totò Riina, resterà senza scorta. Così Sergio De Caprio, attualmente colonnello, affida ai social la sua amarezza: "I peggiori " ...

Capitano Ultimo - la sua protesta contro la revoca della scorta : ‘No mobbing di Stato’ : Una serie di tweet, con la stessa frase che ritorna: “No mobbing di Stato”. Alla vigilia della revoca della sua scorta disposta dall’Ucis (Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale) il colonnello dei Carabinieri Sergio De Caprio, noto come Capitano Ultimo, che nel 1993 arrestò Totò Riina, protesta così contro la decisione presa il 31 luglio scorso e che domani 3 settembre, nell’anniversario dell’uccisione del ...

Capitano Ultimo da domani senza scorta : "No mobbing di Stato"/ Meloni - "chiederemo a Salvini di mantenerla" : Capitano Ultimo da domani senza scorta: lo sfogo del colonnello De Caprio su Twitter e l'intervento di Giorgia Meloni (FdI) che anticipa un'interrogazione a Salvini.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 19:31:00 GMT)

Il Capitano Ultimo da domani senza scorta. "No a mobbing di Stato" : Il colonnello Sergio De Caprio scrive su Twitter alla vigilia del provvedimento di revoca. E polemizza: "Chi ha visto il comandante dei carabinieri Nistri?". Mercoledì interrogazione di Fratelli d'Italia a Salvini

Capitano Ultimo - via scorta?Mobbing Stato : ANSA, - ROMA, 2 SET - "I peggiori sono sempre quelli che rimangono alla finestra a guardare come andrà a finire. Sempre tutti uniti contro la mafia di Riina e Bagarella. No abbandono No omertà No ...

Dal 3 settembre Capitano Ultimo senza scorta. Salvini : "Chiarimenti" : Dal 3 settembre Capitano Ultimo senza scorta. Salvini: "Chiarimenti" Sergio De Caprio che nel 1993 arrestò Riina non sarà più sotto protezione. Il caso è stato sollevato da Rita Dalla Chiesa che su Facebook ha scritto: "Perché a Saviano sì e a lui no?". Il ministro dell'Interno: "Non posso intervenire ma ...

Dal 3 settembre Capitano Ultimo senza scorta. Salvini : 'Chiarimenti' - : Sergio De Caprio che nel 1993 arrestò Riina non sarà più sotto protezione. Il caso è stato sollevato da Rita Dalla Chiesa che su Facebook ha scritto: "Perché a Saviano sì e a lui no?". Il ministro ...

Via la scorta al Capitano Ultimo. Salvini ora vuole vederci chiaro : "Ministro Matteo Salvini lei sa di questa aberrante decisione? La scorta a Saviano si, e a capitano Ultimo no?". Così ieri Rita Dalla Chiesa invitava il leghista a farsi carico di quella che considera una ingiustizia. Ovvero che le autorità preposte abbiano deciso di revocare la scorta all'uomo che ha arrestato il boss dei boss, Totò Riina. L'appello della Dalla Chiesa non è rimasto inascoltato. Ma Salvini, come già fatto in occasione della ...

Hanno davvero tolto la scorta al Capitano Ultimo : Una fiction lo celebra, un libro ne ha raccontato l'impresa - arrestare Totò Riina in pieno giorno e in mezzo a una strada di Palermo - ma per lo Stato la sentenza di morte emessa da Cosa Nostra ...