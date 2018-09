Capitali in fuga dall' Italia

Fine crisi Eurozona? WSJ : 'sì - se non fosse per l'Italia. Roma riporta spettro fuga Capitali' : "L'italia - un paese più ricco che dispone di un elevato tasso di risparmio e un paese che è molto più profondamente integrato nell'economia europea, ha molto di più da perdere rispetto alla Grecia". Parola di Jacob Funk Kirkegaard, professore senior presso il Peterson Institute for International Economics, di Washington.

Salvini : i poteri forti provano a stroncarci Wsj : con M5S e Lega rischio fuga di Capitali : 'poteri forti', terrorizzati dall'esperimento gialloverde e che vogliono in tutti i modi 'stroncare' il governo italiano. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini definisce così 'banchieri e finanzieri'...

La fuga dei Capitali dall'Italia : persi 55 miliardi in due mesi : Negli ultimi due mesi, 55 miliardi di euro hanno lasciato l'italia, sprofondando il nostro Paese in una situazione simile al selloff del 2012. Le vicende legate alla minacciata revoca della concessione ad Atlantia [VIDEO] hanno peggiorato le cose. Una chiara presa di posizione degli investitori La Bce segnalava gia' a maggio un saldo negativo della bilancia italiana di 38.6 miliardi, che nel mese di giugno è sceso di uteriori 16 miliardi. Tutto ...

Crisi Turchia : ora bisognerà vedere se e quanto la feroce svalutazione della lira alimenterà fuga di Capitali - analisti - : L'aggravarsi della Crisi valutaria in Turchia ha visto la lira turca deprezzarsi del 26% rispetto all'8 agosto. "Troppo presto per trarre indicazioni - rimarcano gli esperti dell'Ufficio Studi di ...

Economia : Rosa - Aibe - al 'Quotidiano Nazionale' - attenti ai Capitali in fuga : Roma, 13 ago 09:59 - , Agenzia Nova, - La speculazione c'entra poco se i risparmi fuggono all'estero o se gli operatori vendono gli asset italiani. E' la legge del mercato. "Può... , Res,

La fuga di Capitali dalla Capitale e la grandeur del sindaco : Roma. “Aziende in fuga dagli affari con l’amministrazione” romana, recita un titolo su Repubblica di ieri. Argomento: gli ultimi bandi di gara capitolini, uno per il futuro albero di Natale (dopo la non felice avventura del cosiddetto “Spelacchio”, abete di non bellissima presenza), uno per la ricer

[L'analisi] Ripresa addio e Capitali in fuga. La pacchia è finita ma solo per l'Italia : Questo cuore è il debito, riassunto, agli occhi di Bruxelles, nel rapporto fra il debito pubblico, un po' più di 2.200 miliardi di euro, e il Pil, quanto produce in un anno l'economia, un po' meno di ...