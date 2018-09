Capelli ricci | dalla spiaggia all’ufficio

vanityfair

(Di lunedì 3 settembre 2018) Belle le chiome ricce e selvagge sfoggiate quest’estate ine a bordo piscina. Ispirandosi alle star più hot in circolazione – da Jennifer Lopez a Zendaya –, quella del 2018 è stata l’estate deicurly & wild. Un look decisamente sexy e liberatorio per chi hanaturalmente, ma leggermente eccessivo per il rientro in ufficio, specie se si lavora in aziende dove il dress code è d’obbligo (il che implica anche una pettinatura appropriata al contesto). La nostra proposta: non occorre rinunciare alla chiomaa per il rientro al lavoro, bastano piccoli accorgimenti per renderla politically correct, ordinata e adatta. D’altronde, se anche la top Naomi Campbell, dopo averci abituati per anni a lunghilisci a effetto piombo, si è fatta vedere in giro con la sua chiomaa afro al naturale, significa che siamo di ...