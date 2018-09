Caos Libia | scontri a 6 km da Tripoli Ue | ' Cessate subito le ostilità'

Tripoli nel Caos - cosa sta succedendo in Libia? : C’è ancora la bandiera italiana sull’ambasciata a Tripoli, in Libia, ma è forse l’unico segno di normalità attorno alla nostra sede diplomatica nella capitale libica. Sono invece chiuse le persiane e ci sono davanti all’edificio due auto della polizia libica con una decina di agenti. Sono rimaste solo sei persone del corpo diplomatico (non l’ambasciatore) in un’ambasciata che ufficialmente non chiude, ma che ha allontanato gran parte del ...

Caos Libia - ribelli assaltano Tripoli : violenti combattimenti in strada e decine di morti : Secondo le autorità di Tripoli i morti sarebbero già quasi cinquanta, centinaia i feriti. Lo stesso premier Fayez al Serraj, rinchiuso nel suo fortino, sta cercando di trattare una tregua con i ribelli che hanno preso il controllo dell'area intorno all'aeroporto. L'ambasciata italiana però ha assicurato che per ora rimane aperta.Continua a leggere

LIBIA - Caos A TRIPOLI : SERRAJ DICHIARA EMERGENZA/ Scontri - ambasciata Italia resta aperta : "Militari al sicuro" : LIBIA, CAOS a TRIPOLI: SERRAJ DICHIARA EMERGENZA: Italia, l'ambasciata resta aperta, ma l'instabilità fa malae al nostro Paese. Intanto la Difesa rassicura:"Nostri militari al sicuro".(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 07:59:00 GMT)

Libia nel Caos - i ribelli verso Tripoli E Sarraj proclama lo stato di emergenza : Ancora violenze nel Paese: la decisione di Sarraj «per proteggere i cittadini e la sicurezza, gli impianti e le istituzioni»

Caos Libia - il governo Sarraj proclama lo stato di emergenza a Tripoli - : Il consiglio presidenziale ha preso la decisione "per proteggere i cittadini". Il capo brigata ribelle annuncia: pronti all'assalto. È corsa contro il tempo per arrivare a una mediazione dopo la ...

La Libia ora è una polveriera : Caos a Tripoli : La Libia è sempre più una polveriera. Il consiglio presidenziale libico che ha a capo Fayez Al Serraj ha proclamato lo stato di emergenza a Tripoli dopo gli scontri nella zona della capitale tra le varie milizie che si contendono il controllo del territorio. Lo stato d'emergenza è stato chiesto per "proteggere i cittadini e la sicurezza". Al Serraj ha sottolineato come sia di vitale importanza anche proteggere gli impianti e le istituzioni ...

Caos LIBIA/ Macron e i trafficanti di uomini tendono una trappola all'Italia : Da 5 giorni alcune zone di Tripoli sono teatro di gravi scontri tra milizie e ieri un colpo di mortaio è arrivato vicino all’ambasciata italiana. Il punto di MICHELA MERCURI(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 06:00:00 GMT)CAOS LIBIA/ La carta segreta dell'Italia che non piace a Macron (ma a Putin sì), di M. MercuriCAOS LIBIA/ Elezioni e pacificazione, il flop di Macron rilancia l'Italia, di M. Mercuri

Libia nel Caos - dal 2011 il Paese è spaccato in due - : Dalla destituzione di Gheddafi 7 anni fa, due fazioni si contendono il potere: da una parte il governo di Al Sarraj a Tripoli, sostenuto dalla comunità internazionale, dall'altra il governo di Tobruk, ...

Libia : un paese nel Caos. Immigrazione come unico business : Nei giorni scorsi il Parlamento ha approvato il decreto legge per la cessione alla Guardia costiera libica di 12 unita' navali [VIDEO]. Tali imbarcazioni saranno adibite al pattugliamento delle coste libiche cercando di porre un tampone alla crisi migratoria che investe il paese nordafricano. Il decreto ha ricevuto diverse critiche, sollevate fin da subito da alcuni deputati dei partiti di opposizione. Infatti, secondo questi, potrebbe sorgere ...