Canottaggio | Mondiali 2018 | i convocati dell’Italia e gli equipaggi ai raggi X

Canottaggio - Mondiali 2018 : definite le barche dell’Italia. Lodo sale sul 4 senza - rivoluzionata la ‘punta’ - confermato il 4 di coppia : Sono stati diramati oggi i convocati ufficiali dell’Italia per i Mondiali di Canottaggio e paraCanottaggio in programma a Plovdiv, in Bulgaria, dal 9 al 16 settembre, e contestualmente sono state comunicate anche le composizioni degli equipaggi azzurri. La nostra rappresentativa sarà formata da 67 atleti, riserve incluse, per un totale di 24 imbarcazioni sulle 29 specialità inserite nel programma iridato. Diverse le novità rispetto agli ...

Canottaggio - Mondiali 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Si terranno a Plovdiv, in Bulgaria, dal 9 al 16 settembre, i Mondiali di Canottaggio e paraCanottaggio: l’Italia punta a bissare la spedizione trionfale di Sarasota dello scorso anno. Saranno 20 le specialità (14 olimpiche) in gara per il Canottaggio, ed 8 quelle per il paraCanottaggio. Le finali verranno trasmesse in diretta tv su RaiSport+HD, mentre OA Sport vi assicurerà la diretta kive testuale di tutte le fasi di gara. Di seguito il ...

Canottaggio - Mondiali 2018 : i convocati dell’Italia. Attesa per il quattro di coppia campione d’Europa : Tutto pronto per i Mondiali di Canottaggio che andranno in scena dal 9 al 16 settembre a Plovdiv, nelle acque della Bulgaria. Meno di due settimane al via, il Direttore Tecnico Francesco Cattaneo ha oggi diramato la lista dei convocati per quanto riguarda le discipline Senior, Pesi Leggeri, Pararowing per l’appuntamento iridato. Delegazione molto ampia quella italiana, di 67 atleti (39 senior, 20 Pesi leggeri, 8 Pararowing), divisi in 24 ...

Canottaggio – Ufficializzata la delegazione azzurra per i Mondiali : Canottaggio, Mondiali Assoluti di Plovdiv. Ufficializzata la delegazione azzurra A dodici giorni dall’Inizio del Campionato del Mondo Assoluto (Senior, Pesi Leggeri, Pararowing), in programma dal 9 al 16 settembre a Plovdiv, il Direttore Tecnico Francesco Cattaneo ha ufficializzato la delegazione che rappresenterà l’Italia durante l’evento iridato. Sarà una compagine, tra uomini e donne, di 67 atleti (39 senior, 20 Pesi ...

Canoa e Canottaggio - pioggia di medaglie per gli atleti Uniba ai Campionati mondiali universitari : Tre gli atleti presenti, tutti del gruppo sportivo Marina Militare: Carmelo Laspina, Antonio Di Caterino , Scienze Motorie, e Michele Bertolini , Economia, . I tre atleti portano a casa 4 medaglie: ...

Canottaggio - Europei 2018 : l’Italia pone un altro tassello verso i Mondiali e le Olimpiadi di Tokyo 2020 : L’Italia del Canottaggio ha chiuso gli Europei con sei medaglie nel forziere, due ori, un argento e tre bronzi, sul podio nel medagliere finale alle spalle di Romania e Francia. Su 17 specialità in programma, l’Italia presentava 16 equipaggi e di questi ben 13 sono riusciti ad approdare in finale. Prossimo obiettivo i Mondiali di settembre a Plovdiv, in Bulgaria. Primo titolo in una specialità non olimpica, quella del quattro di ...

Mondiali Junior di Canottaggio 2018 - in Repubblica Ceca l’Italia seconda nel medagliere : Grande soddisfazione per l’Italia del Canottaggio, in Repubblica Ceca gli azzurri solo dietro gli Stati Uniti nel medagliere L?’Italia del Canottaggio chiude il mondiale Junior di Racice (Repubblica Ceca) con la vittoria di 5 medaglie (2 oro ? 1 argento ? 2 bronzo) e si piazza al secondo posto nel medagliere per nazione dietro agli Stati Uniti con 7 medaglie (2-4-1) e davanti alla Gran Bretagna, terza con 3 medaglie (2-1-0). Un ...

Canottaggio - Mondiali universitari 2018 : per l’Italia undici medaglie. Sono tre gli ori azzurri : L’Italia raccoglie ben undici medaglie ai Mondiali universitari di Canottaggio svolti a Shanghai, in Cina: per gli azzurri arrivano tre ori, altrettanti argenti e cinque bronzi. Nessuna nazione ha raccolto tanti podi, ma la Gran Bretagna ci scavalca nel medagliere per numero di ori conquistati (ben sei). Ori e titoli iridati di categoria per il doppio maschile di Andrea Cattaneo (SC Bissolati) e Luca Chiumento (SC Padova), per il doppio ...

Canottaggio - Mondiali junior 2018 : l’Italia vince due ori ed è seconda nel medagliere! : I Mondiali junior di Canottaggio si chiudono per l’Italia con cinque medaglie, due ori, un argento e due bronzi, che proiettano gli azzurrini al secondo posto del medagliere dietro agli USA. Campioni iridati di categoria il quattro con femminile, armo di nuova introduzione nella rassegna per la parità di genere, ed il quattro con maschile. Nel quattro con femminile Clara Massaria (SC Arno), Lucrezia Baudino (SC Candia 2010), Beatrice ...

Canottaggio – Mondiali Universitari : splendidi risultati a Shanghai per l’Italia - sono undici le medaglie conquistate : In finale con quindici barche, gli azzurri tornano a casa con undici medaglie: tre d’oro, tre d’argento e cinque di bronzo Gli Universitari di Shanghai, in Cina, regalano un prestigioso successo al Canottaggio italiano che, in finale con 15 barche, torna a casa con 11 medaglie: 3 d’oro (doppio maschile, senior e pesi leggeri, quattro senza pesi leggeri femminile); 3 d’argento (quattro senza maschile, senior e pesi ...

Canottaggio - Mondiali Junior 2018 : dieci equipaggi azzurri lotteranno per le medaglie : L’Italia si giocherà le medaglie con dieci equipaggi ai Mondiali Junior di Canottaggio di Racice (Repubblica Ceca). Oltre alle tre barche già qualificate (quattro con femminile, otto maschile e femminile) oggi hanno ottenuto il pass per le finali altre sette. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati. Grande prova del quattro senza femminile (Arianna Passini, Khadja Alajdi El Idrissi, Vittoria Tonoli e Chiara Di Pede) che vince la semifinale ...

Canottaggio - Mondiali Universitari : brilla la squadra azzurra - quindici imbarcazioni qualificate per la finale : Sono quindici le imbarcazioni italiane che hanno strappato il pass per le finali ai Mondiali Universitari di Shanghai In Cina, a Shanghai, ai Campionati del Mondo Universitari l'Italia raggiunge le finali con 15 imbarcazioni. Alle 12 barche azzurre già in finale da ieri , quattro senza maschile e femminile, due senza femminile, doppio maschile, doppio ...

Canottaggio - Mondiali junior Racice 2018 : altri quattro equipaggi dell’Italia passano in semifinale! : Ancora ottime notizie da Racice, in Repubblica Ceca, dove sono in corso di svolgimento i Mondiali junior di Canottaggio: giornata di quarti e ripescaggi e, su cinque equipaggi impegnati quattro hanno staccato il pass per le semifinali. In acqua anche l’otto femminile nella test race in vista della finale. Nel singolo maschile l’Italia chiude terza nel primo dei quarti di finale in 6’53″98 e passa in semifinale, con il ...