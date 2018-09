romadailynews

: Canili Roma Capitale. Massaro: “Il M5S intraprenda azioni politiche più efficaci”: Canili… - romadailynews : Canili Roma Capitale. Massaro: “Il M5S intraprenda azioni politiche più efficaci”: Canili… - romariparte : RT @MassaroPiet: Canili Roma Capitale, Massaro (F.I): “M5s intraprenda azioni politiche più efficaci a favore degli animali” - MassaroPiet : Canili Roma Capitale, Massaro (F.I): “M5s intraprenda azioni politiche più efficaci a favore degli animali”… -

(Di lunedì 3 settembre 2018): “Il M5Spiù efficaci a favore degli animali” “Questa mattina, in occasione della seduta della Commissione Trasparenza diconvocata per esaminare l’attuale situazione deicomunali, ho evidenziato la necessità – dichiara Pietrangelo, Dirigente di Forza Italia– che gli uffici competenti del Dipartimento Ambiente provvedano ad aumentare e potenziare i controlli, al fine di garantire la sicurezza e la salute degli animali ospitati nei”. “Ho chiesto, inoltre – prosegue- che la giunta pentastellata si assuma la responsabilità politica di approntarepiù concrete ed incisive volte a migliorare la qualità di vita degli animali non solo dentro, ma anche e soprattutto fuori dai, in particolare attraverso la realizzazione di nuove aree cani e la ...