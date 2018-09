Calciomercato Milan | proposta Real in arrivo per Cutrone?

Calciomercato Milan - Pellegatti svela l’attaccante che sarebbe arrivato con Mirabelli : Dal suo canale Youtube nuovo di zecca, il giornalista Carlo Pellegatti ha voluto rivelare il nome dell’attaccante che sarebbe potuto arrivare al Milan, se Massimiliano Mirabelli fosse rimasto in società. Il telecronista ha fatto un nome a sorpresa, ben diverso da quelli usciti sulla carta stampata negli scorsi mesi. Mirabelli aveva individuato l’attaccante per il Milan Secondo quanto riportato da Pellegatti, Massimiliano ...

Il Milan saluta Polverosi - da oggi scriverà per Calciomercato.com : ... che proprio in occasione del match di San Siro ha concluso il suo percorso professionale, legato soprattutto a Il Corriere dello Sport-Stadio . Ma, per un'esperienza importante che si conclude, se ...

Calciomercato Inter - senti Perez : 'La società milanese voleva Modric senza pagarlo' : Se il Calciomercato estivo in Spagna ed In Francia si chiudera' domani 31 agosto, negli altri campionati principali europei è gia' terminato da tempo. Ad esempio in Italia, come in Inghilterra, si è chiuso due settimane fa e la trattativa più chiacchierata, sopratutto negli ultimi giorni di mercato, è stata quella che ha riguardato il centrocampista croato Luka Modric e l'Inter. Il giocatore è stato vicinissimo alla societa' Interista ma ...

Calciomercato Milan - mossa in attacco : obiettivo in comune con l'Atalanta - si guarda in casa Hellas

Calciomercato - regna la formula del prestito : nessuno al mondo come l’Atalanta. Milan e Inter le più ‘indebitate’! : Una delle novità più importanti introdotte negli ultimi anni nel Calciomercato riguarda l’abolizione delle comproprietà. Ovvero il cartellino di un giocatore non può più essere di proprietà di due squadre contemporaneamente. Per aggirare questo vincolo, però, le società stanno ricorrendo sempre più spesso alla formula del prestito (secco, con diritto di riscatto o con obbligo di riscatto). L’uso di questa formula consente di ...

Calciomercato Milan - Leonardo scatenato : si prepara il colpaccio a parametro zero

Calciomercato Milan - Lo strano caso di Alen Halilovic! Appena arrivato è già pronto all'addio : ecco il motivo : Calciomercato Milan, Alen Halilovic pronto a dire addio? Appena arrivato il croato è già con le valigie in mano: Gattuso sembra averlo scartato definitivamente--Doveva essere il nuovo fenomeno del calcio croato, il Barcellona si era innamorato di lui tanto da volerne fare ‘l’erede di Messi’, ma le virgolette sono d’obbligo e forse non rendono nemmeno l’idea. Alen Halilovic non ha di certo rispettato le attese durante la sua carriera: il giovane ...

L’impatto del Calciomercato sul bilancio 2018-2019 del Milan : Leonardo e Maldini sono riusciti a rafforzare la squadra finanziando gran parte degli acquisti con le cessioni. L'articolo L’impatto del calciomercato sul bilancio 2018-2019 del Milan è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato - il pagellone di CalcioWeb : Roma e Juventus da 9 - 5 e Napoli da non sottovalutare - bene Milan ed Inter - il Torino è una grande sorpresa : Si è concluso il Calciomercato, la finestra estiva ha regalato grosse emozioni e colpi di scena, adesso ‘parola’ al campo con l’ormai immediato esordio. Una squadra che si è mossa assolutamente bene è la Juventus di Massimiliano Allegri che ha chiuso il colpo Cristiano Ronaldo, il più forte calciatore al mondo, dubbi invece sull’operazione con il Milan e con la doppia cessione di Higuain e Caldara. Super il mercato ...

Serie A - il pagellone del Calciomercato : Juve al top - tornano grandi le milanesi - deludono Napoli e Bologna : Si è chiuso il calciomercato estivo, con le ultime concitate ore della sessione che hanno visto Torino e Sampdoria mettere a segno colpi importanti per l’annata che inizierà domani Il calciomercato estivo è chiuso. Il gong per la nostra Serie A è arrivato quest’oggi alle 20, una settimana dopo della Premier League ed un po’ prima della Liga che prolungherà sino a fine agosto la sessione. Le squadre del nostro campionato ...

Calciomercato Milan - tris di presentazioni : le parole di Laxalt - Castillejo e Bakayoko in conferenza : Il Milan ha presentato gli ultimi acquisti di questa sessione estiva di Calciomercato, ecco le parole in conferenza di Laxalt, Castillejo e Bakayoko “Quando ero piccolo sentivo di giocatori come Gattuso e Maldini, che sono sempre stati dei riferimenti di questo club. Sono molto contento di essere al Milan, sono qui per vincere“. Sono le prime parole da giocatore del Milan di Samu Castillejo. “In Liga ho giocato come ala ...