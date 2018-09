Calcio femminile Como 2000 Juniores al via il 22 settembre

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : passerella in Belgio - test di lusso per le azzurre col pass già in cassaforte : La spensieratezza di chi ha già in tasca il biglietto aereo per i Mondiali di Francia 2019. Ma anche la consapevolezza di dover dare continuità ai risultati positivi conseguiti finora per ambire a pieno titolo ad un piazzamento di prestigio nella competizione iridata. La Nazionale italiana di Calcio femminile si appresta a disputare l’ultima partita del gruppo 6 di qualificazione ai Mondiali 2019. E allo stadio Den Dreef di Lovanio ...

Calcio femminile - i club di Serie A e B ricorrono al Collego di Garanzia del Coni : Anche i club femminili di Serie A e B hanno presentato ricorso al Coni contro l'annullamento del passaggio sotto la Figc.

Calcio femminile - Qualificazione Mondiali 2019 : le convocate dell’Italia per la sfida al Belgio. Bertolini : “L’obiettivo è costruire una mentalità vincente” : Con il pass per i Mondiali 2019 già in tasca, l’Italia si appresta ad affrontare l’ultimo impegno delle Qualificazioni, contro il Belgio, martedì 4 settembre a Louvain (alle 17.00). Le azzurre comandano il gruppo 6 con 21 punti, a +8 proprio sulle fiamminghe, con un percorso netto caratterizzato da 18 gol fatti e solamente 2 subiti. Le convocate dell’Italia per le Qualificazioni ai Mondiali 2019 Portieri: Laura Giuliani ...

Calcio femminile : uno stadio tutto per la Juventus Women? La società bianconera ci sta pensando : La Juventus Women vuol farsi strada nel mondo del Calcio femminile e, dopo aver conquistato lo scudetto nel suo primo anno e centrato la qualificazione in Champions League (sfida al Brøndby il 12/26 settembre nei sedicesimi di finale), sta pensando ad avere un proprio stadio in cui giocare. Come viene riportato da lfootball.it la società avrebbe pensato di sfruttare un’area, adiacente alla Continassa, dove si allena la Juventus maschile ed ...

Calcio femminile : sospesi i campionati di Serie A e di Serie B. Il Collegio di Garanzia del Coni deciderà il 7 settembre : “La Lega Nazionale Dilettanti, attraverso il Dipartimento Calcio femminile, in seguito alla richiesta pervenuta dalle società Juventus e Fiorentina, ha disposto il rinvio della gara di Supercoppa 2018, in programma a La Spezia il prossimo 25 agosto, a data da destinarsi“. Con questo breve comunicato la LND aveva reso noto che la Supercoppa Italiana 2018 del Calcio femminile tra la Juventus e la Fiorentina non sarebbe andata in scena ...

La Figc punta sul Calcio femminile : sovvenzione dall'Uefa per un progetto : Per la prima volta la Figc ha ottenuto l'assegnazione dell'UEFA Research Grant Programme, programma di finanziamento per la realizzazione di ricerche in varie discipline accademiche

Calcio femminile - la FIGC ricorre al Collegio di Garanzia dello Sport. Sibilia : "Fabbricini non mantiene gli impegni" : ... Fabbricini, ha notificato il Ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI relativo alla Delibera sul Calcio Femminile. Devo rendere noto a tutti come lo stesso Fabbricini si stia dimostrando ...

Inghilterra - primo arbitro transgender : dirigerà partite di Calcio femminile : Prima si chiamava Nick e faceva il tassista nel Surrey, a sud-ovest di Londra. Oggi è Lucy è sarà il primo arbitro transgender a dirigere una partita di calcio femminile in Inghilterra. Lo ha rivelato il Sunday Mirror. "La gente sarà un po" scioccata quando mi vedrà correre in campo", ha detto la 46enne, sposata e con tre figli al giornale inglese. Dopo aver deciso di cambiare sesso, Nick ha preso il nome di Lucy. Si sentiva una donna ...

Calendario Serie A Calcio femminile 2018-2019 : le date ed il programma. Tutti gli appuntamenti della stagione : Parlare di inizio e fine della stagione 2018-2019 del calcio femminile italiano è quantomeno ardito visto quanto sta succedendo. Il ritorno dei campionati di Serie A e Serie B sotto l’egida della LND sta alimentando tante polemiche e le società iscritte hanno manifestato la propria contrarietà. Non è un caso che la Supercoppa Italiana 2018 tra Juventus e Fiorentina, in programma a La Spezia il prossimo 25 agosto, sia stata rinviata a data ...

Calcio femminile - sorteggio Champions League 2018-2019 : Juventus e Fiorentina pescano il Brøndby e il Fortuna Hjørring ai sedicesimi di finale : Si è tenuto quest’oggi a Nyon (Svizzera) il sorteggio dei sedicesimi di finale della UEFA Women’s Champions League 2018-2019. 32 le compagini ai nastri di partenza e tra queste la Juventus, all’esordio nella massima competizione continentale, e la Fiorentina, alla seconda partecipazione consecutiva dopo aver staccato il biglietto nello spareggio vinto contro il Tavagnacco al termine della stagione scorsa (frutto anche ...

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : le 23 convocate dell’Italia per la sfida al Belgio : Con la qualificazione iridata già in cassaforte la Nazionale italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini si ritrova per l’ultimo incontro del gruppo 6 contro il Belgio. Reduce dalla vittoria 3-0 contro il Portogallo al Franchi di Firenze (la settima in altrettanti incontri in questo raggruppamento), le azzurre scenderanno in campo all’OHL Stadium-King Power a Lovano il 4 settembre alle ore 17.00. Le calciatrici nostrane sono ...