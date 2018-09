Cagliari | Pedofilo Pakistano molesta tre bambini sessualmente in spiaggia | arrestato dai

blogitalia.news

(Di lunedì 3 settembre 2018)di 29 annitredi 6, 7 e 13 anni sulladel Poetto, a, ma è stato bloccato dai genitori che hanno chiamato il 112. Lo schifoso ha continuato a masturbarsi e are le sue giovani prede anche di fronte a loro.dai militari e denunciato per tentata violenza sessuale. Nel corso della mattinata i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia dihanno denunciato per tentata violenza sessuale aggravata e falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla propria identità un 29enne(regolare sul territorio nazionale) disoccupato e pregiudicato. L’uomo ieri sera intorno alle 19 era inal Poetto nelle vicinanze del chiosco “Malibù”, quando è entrato in acqua tra i bagnanti dove ha tentato di baciare e palpeggiare alcuni minori, un 13enne, uno di 6 anni ed uno di 7. È stato colto sul fatto dai genitori ...