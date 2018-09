Cade intonaco da un viadotto dell’autostrada A26 Voltri-Alessandria

Genova - Cade intonaco da viadotto autostrada A26 : chiusa una via : Genova, cade intonaco da viadotto autostrada A26: chiusa una via I pompieri hanno fermato il traffico in un tratto di via Ovada, arteria del ponente perpendicolare alla costa, dopo che alcuni calcinacci si sono staccati da un ponte dell’autostrada A26 Voltri-Alessandria. Non risultano feriti né mezzi ...

