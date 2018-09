ilgossip

: Bufera al Festival del Cinema di Venezia 2018 per la presenza di alcune Ex Uomini e donne - Ilgossipitalia : Bufera al Festival del Cinema di Venezia 2018 per la presenza di alcune Ex Uomini e donne - RovigoOggi : Fabio Benetti vuole mettere in chiaro che la decisione di invitare Luciano Moggi al Rovigo sport festival è stata p… - LaNuovadelSud : #lanuovasocial #basilicata Agglutination, riti satanici e crocofissi profanati: bufera sul festival di Chiaromonte… -

(Di lunedì 3 settembre 2018) I puristi, quegli appassionati diche aspettano ogni anno di vedere i propri beniamini, star dalla fama internazionale, sfilare sul red carpet deldeldinon hanno apprezzato il fatto di veder comparire sullo stesso tappeto rosso alcuni dei personaggi diventati noti grazie a. Starlette e influencer varie hanno sfilato di fronte ai fotografi, salutando il pubblico come vere dive o addirittura producendosi in siparietti a favore di flash. Nasce da questo, probabilmente, il malcontento che si è manifestato sui social e che ha avuto per bersaglio due tra le esponenti della categoria di “ex di”: Beatrice Valli e Camilla Mangiapelo. La replica ai contestatori Beatrice e Camilla hanno sfilato sul red carpet salutando pubblico e fotografi. Hanno avuto la possibilità di calcare la passerella del film “Suspiria”, poche ore prima di ...