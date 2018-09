Brasile | incendio devasta il Museo nazionale di Rio de Janeiro | distrutto antico fossile

Rio de Janeiro - un incendio notturno devasta il Museo Nazionale. Il presidente Temer : “Un giorno tragico per il Brasile” : Un enorme incendio ha devastato lo storico Museo Nazionale di Rio de Janeiro, uno dei più antichi del Brasile. L’edificio è andato in fiamme intorno alle 19.30 locali di domenica e in quel momento il Museo era chiuso: nessuno è rimasto ferito. “Questo è un giorno tragico per il Brasile”, ha dichiarato il presidente Michel Temer. “Duecento anni di lavoro, ricerca e conoscenza sono andati perduti, la perdita della collezione del ...

Brasile - incendio devasta il Museo Nazionale a Rio : Il presidente Temer: "E' un giorno triste per tutti i brasiliani, duecento anni di lavoro andati perduti"

Un incendio ha distrutto il Museo nazionale del Brasile a Rio : Un incendio ha distrutto il Museo nazionale del Brasile a Rio de Janeiro, la più antica istituzione scientifica del paese. Si ritiene che sia andata perduta la maggior parte dei 20 milioni di oggetti che conteneva, compresi i resti umani più antichi scoperti nelle Americhe. I vigili del fuoco stanno

Brasile - un incendio devasta il Museo nazionale di Rio de Janeiro : persi milioni di reperti : Il Museo nazionale di Rio de Janeiro, inaugurato dal re Juan VI del Portogallo il 6 giugno 1818, è considerato il quinto più grande al mondo per la collezione esposta. Tra i suoi 20 milioni di pezzi ...

Brasile - incendio devasta Museo Nazionale di Rio/ Video ultime notizie : anche il cranio di Luzia tra i reperti : Brasile, incendio devasta Museo Nazionale di Rio: le fiamme hanno invaso l'imponente edificio, non si segnalano vittime. Al suo interno anche il cranio di Luzia.(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 08:36:00 GMT)

Brasile : incendio devasta il museo di Rio. Il Presidente : “200 anni di lavoro andati perduti” : L'edificio ospita oltre 20 milioni di reperti dell'epoca imperiale brasiliana, ma soprattutto il più antico fossile umano risalente a 12.000 anni fa scoperto in Brasile, noto come "Luzia". L'ex direttore: "Non resterà più nulla, è finita".Continua a leggere

Brasile : incendio devasta il museo di Rio che ospita 20 milioni di reperti archeologici : ... @MediasetTgcom24, 3 settembre 2018 Il museo nazionale di Rio de Janeiro, inaugurato dal re Juan VI del Portogallo il 6 giugno 1818, è considerato il quinto più grande al mondo per la collezione ...

Brasile - incendio devasta il Museo Nazionale a Rio de Janeiro - : Il rogo è divampato nella notte: non ci sono feriti. Temer: perduti 200 anni di conoscenza. Si teme la distruzione della collezione di reperti egiziani e opere greche. All'interno erano custoditi ...

Brasile - incendio devasta Museo Nazionale a Rio de Janeiro : Il presidente Michel Temer ha dichiarato che è "un giorno triste per tutti i brasiliani". "Duecento anni di lavoro, ricerca e conoscenza - ha detto - sono andati perduti". Secondo il sito web del ...