Brasile | incendio devasta il Museo Nazionale a Rio de Janeiro

Brasile - incendio devasta Museo Nazionale a Rio de Janeiro : Il presidente Michel Temer ha dichiarato che è "un giorno triste per tutti i brasiliani". "Duecento anni di lavoro, ricerca e conoscenza - ha detto - sono andati perduti". Secondo il sito web del ...

Un incendio ha distrutto uno dei più importanti musei del Brasile : Il Museu Nacional di Rio de Janeiro, che ospitava un'enorme collezione di reperti archeologici e di storia naturale: il presidente brasiliano ha parlato di perdite «incalcolabili» The post Un incendio ha distrutto uno dei più importanti musei del Brasile appeared first on Il Post.