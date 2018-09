Borse | tanti i fattori di incertezza Sarà un' ottava impegnativa

Paolo Borsellino : manifestanti con agende rosse per la verità : Il 19 luglio è una data impressa nei ricordi di quella parte d’Italia fiera della giustizia e della giusta legalità; 26 anni fa morivano a Palermo Paolo Borsellino e la sua scorta: Agostino Catalano, Claudio Traina, Walter Cosina, Vincenzo Li Muli e la coraggiosa Emanuela Loi. Via D'Amelio ricorda e chiede verità Via D’Amelio va ricordata prima di tutto per il significato dato al sacrificio di queste persone. Il ricordo ad oggi è quello di 26 ...