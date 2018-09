Borsa Milano positiva con banche

Borsa - Milano ok nel dopo Fitch. Spread a 290 - poi giù : Secondo alcuni analisti il calo del differenziale segue le dichiarazioni del vicepremier Salvini sulla manovra che "sarà rispettosa di tutte le regole".

ANSA, - Milano, 3 SET - Seduta positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,62% a 20.395 punti. 3 settembre 2018

Borsa - agosto da incubo per Milano : Atlantia negli inferi - Juve alle stelle : Dati allarmanti per l'economia italiana che mandano in profondo rosso il settore bancario con il Ftse Italia Banche che lascia sul terreno il 15,22%. Il bilancio di agosto sembra un bollettino di ...

Borsa Milano debole in attesa Fitch - giù Pirelli e Tim - bene Tenaris : ...8% il saldo del mese, segnato da un lato da scambi sottili e dall'altro dal deciso peggioramento dello spread Btp/Bund a causa dei timori di una politica di bilancio poco rigorosa del governo ...

Borsa : Milano in calo attende Fitch : ANSA, - Milano, 31 AGO - La Borsa di Milano, -0,6%, prosegue la seduta in terreno negativo dopo i dati sul Pil. Piazza Affari, appesantita dal calo del settore auto, dalle tlc e dalle banche, attende ...

Borsa Milano negativa - vendite Tim - Pirelli e Moncler : Piazza Affari è in calo, quasi ferma sui livelli segnati in apertura, in un mercato che attende novità sul fronte della politica di bilancio del governo italiano. Il Btp oggi recupera leggermente da ieri. A mercati Usa chiusi si attende la decisione di Fitch sul rating del Paese. ** Alle 12,30 l'indice FTSE Mib e l'...

Borsa : dazi e Argentina frenano l'Europa - a Milano - -0 - 2% - giu' Pirelli - -3 - 7% - : ... con il presidente americano Donald Trump che ha minacciato l'uscita degli Stati Uniti dal Wto, e la crisi dell'Argentina, con i tassi alzati al 60% , i piu' alti al mondo, e la conseguente tempesta ...

Borsa Milano debole in apertura - male Tim e Pirelli - rimbalza Tenaris : Piazza Affari è in ribasso nella prima mezz'ora, in un mercato calmo senza spunti, che attende novità sul fronte della politica fiscale del governo italiano. Il Btp è poco mosso in attesa del pronunciamento di Fitch sul rating del Paese in serata. ** Alle 9,20 l'indice FTSE Mib e l'AllShare perdono lo 0,7% circa. ** L'...

Borsa - Milano chiude in netto calo : Ftse Mib -1 - 28% : Roma, 30 ago., askanews, - Chiusura in netto calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha perso l'1,28% chiudendo a 20.495,1 punti. Milano come tutte le principali piazze europee ha risentito dell'...

Borsa Milano peggiore Europa con Tenaris : ANSA, - Milano, 30 AGO - Il ritorno delle tensioni sui titoli di Stato italiani in concomitanza con i timori sull'Argentina hanno fatto di Piazza Affari la più pesante Borsa europea della giornata, ...

Borsa - Milano chiude in netto calo : Ftse Mib -1 - 28% : Roma, 30 ago., askanews, - Chiusura in netto calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha perso l'1,28% chiudendo a 20.495,1 punti. Milano come tutte le principali piazze europee ha risentito dell'...

Borsa Milano chiude in calo - -1 - 28% : ANSA, - Milano, 30 AGO - Seduta chiaramente negativa per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dell'1,28% a 20.495 punti. Tutte le notizie di Breaking News Per approfondire

Borsa Milano peggiora con caso Argentina : ANSA, - Milano, 30 AGO - Piazza Affari e tutti i mercati azionari europei in vista della chiusura si appesantiscono accusando soprattutto il 'caso Argentina': l'indice Ftse Mib perde l'1% facendo solo ...

Borsa : Milano ancora in calo - giù Tenaris : ANSA, - Milano, 30 AGO - La Borsa di Milano, -0,4%, amplia il calo dopo l'avvio, in linea con gli altri listini europei ed in attesa del rating dell'agenzia Fitch. Sullo sfondo ci sono i timori per l'...