Borsa con il fiato sospeso dopo il richiamo di Fitch | occhi puntati sulle aste Btp

Borsa giù con industria e credito : La Borsa di Milano ha perso l'1,10% con l'indice Ftse Mib, a 20,269 punti, e l'1,02% con l'All Share, a 22.486,. Segni meno in tutti i comparti, con l'eccezione di alcuni titoli del comparto energia. ...

Borsa - in rialzo il controvalore degli scambi del 31/08/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,95 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 1,81 miliardi della seduta precedente. I ...

Borsa - in aumento il controvalore degli scambi del 30/08/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,81 miliardi di euro, in rialzo rispetto a 1,7 miliardi della vigilia. I volumi si sono ...

Borsa giù con l'Argentina e Tenaris : Stavolta è la lontana Argentina a provocare il ribasso della Borsa di Milano, e delle altre piazze finanziarie europee, con la svalutazione del peso e il boom dei tassi d'interesse che hanno fatto ...

Borsa Milano peggiore Europa con Tenaris : ANSA, - Milano, 30 AGO - Il ritorno delle tensioni sui titoli di Stato italiani in concomitanza con i timori sull'Argentina hanno fatto di Piazza Affari la più pesante Borsa europea della giornata, ...

Borsa Milano peggiora con caso Argentina : ANSA, - Milano, 30 AGO - Piazza Affari e tutti i mercati azionari europei in vista della chiusura si appesantiscono accusando soprattutto il 'caso Argentina': l'indice Ftse Mib perde l'1% facendo solo ...

Borsa : Asia chiude debole con la Cina : ANSA, - MILANO, 30 AGO - Le Borse Asiatiche chiudono deboli dopo quattro sedute in rialzo. Gli investitori guardano alle tensioni politiche globali dopo che Donald Trump ha accusato la Cina di minare ...

Borsa Italiana - in calo il controvalore degli scambi del 29/08/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,7 miliardi di euro, in ribasso, -9,77%,, rispetto ai precedenti 1,89 miliardi. I ...

Borsa : Milano piatta con Europa : ANSA, - Milano, 29 AGO - A metà giornata ancora pochi spunti dai mercati finanziari europei che ondeggiano sulla parità, con cenni di debolezza da parte di Madrid, -0,6% con Inditex, la controllante ...

Borsa Italiana - in forte crescita il controvalore degli scambi del 28/08/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,89 miliardi di euro, con un incremento di ben 727,4 milioni, pari al 62,...

La Borsa di New York avvia con moderati guadagni : Avvio in lieve rialzo per la Borsa di Wall Street , con il Dow Jones che sale dello 0,27%. Sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per lo S&P-500 che sale dello 0,24%. guadagni frazionali per il ...

Borsa - banche in difficoltà assieme a BTP e Spread su ansie per conti pubblici : TeleBorsa, - Giornata davvero negativa per il comparto bancario alla Borsa di Milano , in risposta allargamento dello Spread ed ai nuovi massimi raggiunti dai rendimenti dei BTP decennali arrivati al ...

