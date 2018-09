Bioparco di Roma | i perché della natura | la Biodiversità svelata dalla chimica

meteoweb.eu

(Di lunedì 3 settembre 2018) Forse non tutti sanno che… I camaleonti cambiano colore come espressione del loro umore, alcune iguane riescono a camminare sull’acqua senza affogare, l’orso polare ha la pelle nera per assorbire maggiormente il calore dei raggi solari. Queste ed altre curiosità si potranno scoprire aldidomenica 9 e 16 settembre durante le giornate intitolate: “I– La“. Dalle ore 11.00 alle 17.00 i bambini si trasformeranno in scienziati e potranno cimentarsi in sette avvincenti esperimenti che, grazie alla, sveleranno i segreti di alcuni animali. Un esempio: per sfuggire ai predatori, il basilisco (lucertola dell’America centrale) riesce a correre sull’acqua. Ciò succedeil peso dell’animale non supera i 100 grammi e la particolare conformazione delle zampe posteriori gli consente di trattenere delle ...