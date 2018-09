Bio - On - nasce nuova business unit Fashion Development Material : Bio - On , azienda attiva nel settore della bioplastica di alta qualità, presenta oggi 3 settembre la nuova business unit Fashion Development Material , FDM , specializzata nello sviluppo di nuovi ...

Bioplastica - Bio-on : nasce nuova business unit dedicata ai materiali per la moda e il settore del lusso : Bio-on, quotata all’AIM su Borsa Italiana e attiva nel settore della Bioplastica di alta qualità, presenta oggi la nuova business unit Fashion Development Material (FDM) specializzata nello sviluppo di nuovi materiali ad alta tecnologia destinati all’industria della moda e del lusso, basati sulla Bioplastica Minerv PHAs, naturale e biodegradabile al 100%. L’obiettivo è identificare processi, tecnologie e brevetti per produrre ...

Il giorno in cui cambiò il calcio : 10 anni fa nasceva il City degli sceicchi : Sono passati 10 anni, sembra di parlare di un'altra era calcistica: esattamente il 1° settembre 2008 lo sceicco Mansour bin Zayd Al Nahyan faceva il suo ingresso nel mondo del pallone comprando il Manchester City . E le cose non saranno più come prima, nel calcio. A ripercorrere tutta la storia, spiegando come l'avvento di Mansour abbia rivoluzionato non solo il ...

Vuelta a Espana 2018 : FaBio Aru per rinascere. Una nuova sfida per dimenticare il Giro d’Italia : La Vuelta a Espana 2018 sarà la grande occasione di riscatto per Fabio Aru. Nella corsa spagnola il cavaliere dei quattro mori vuole rinascere e provare a ripetere l’impresa del 2015 quando conquistò la maglia rossa, nel primo e per ora ancora unico Giro vinto in carriera. La stagione del sardo è stata fin qui da dimenticare. Al Giro d’Italia si era infatti presentato al via con l’ambizione di lottare per il successo e da molti era considerato ...

Accordo commerciale Ue e Giappone : "Nasce la più grande area di libero scamBio al mondo" : Con una cerimonia che si è svolta a Tokyo, l'Unione europea ha firmato un Accordo di libero scambio con il Giappone. Ospiti del premier Shinzo Abe, erano presenti il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk e il...

La verità scientifica? Nasce dal coraggio di coltivare il dubBio : Spesso, anche per colpa di chi fa ricerca scientifica, la scienza viene presentata come il mondo delle certezze assolute. Invece, l'essenza della scienza è in realtà l'esatto contrario: mettere e ...