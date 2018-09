Benedetta follia | trama | cast e curiosità del film di Carlo Verdone con Ilenia Pastorelli

tvzap.kataweb

(Di lunedì 3 settembre 2018), ildiretto e interpretato dacon(David di Donatello 2016 come migliore attrice protagonista per Jeeg Robot) e Maria Pia Calzone (Napoli Velata, La cena di Natale, Gomorra), sbarca in prima tv lunedì 3 settembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in multistart su Sky Cinema Hits., il trailer, laGuglielmo Pantalei, proprietario di un negozio di articoli religiosi, non si rassegna all’abbandono da parte della moglie dopo ben 25 anni di matrimonio. Ma nella sua nuova vita da depresso e sole irrompe improvvisamente Luna, giovane “borgatara” romana, che si candida per il ruolo di commessa nel negozio di Guglielmo., ilIl protagonista principale delè ovviamente(Maledetto il giorno che t’ho incontrata, Perdiamoci di vista, Borotalco, ...