Basket | la rabbia di Meo Sacchetti | “Chi indossa la maglia azzurra deve dare avere una

(Di lunedì 3 settembre 2018) Prima uscita tutt’altro che convincente per la nazionale italiana di, pronta agli impegni di settembre per quanto riguarda le Qualificazioni ai Mondiali 2019. “Ho visto una buona squadra: la mia di club” la battuta di Meoè chiara, riferita al match amichevole senza punteggio tra gli azzurri e la “sua” Vanoli Cremona in quel di Trento. “Tralascio la parte tecnica, perché abbiamo ancora pochi giorni di lavoro. Ma vedere così poca intensità unita a troppa superficialità e presunzione mi ha fatto davvero male. Resto sempre dell’idea che quando siladell’Italia bisognerebbeun atteggiamento diverso per tutta la partita e non solo a sprazzi. Fa parte dei miei compiti far sì che non si vedano più simili cose. Non ci sono singoli da mettere dietro la lavagna, è sempre il gruppo adun’identità ...