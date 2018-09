Barcellona Pozzo di Gotto | Teatro Mandanici | il sindaco Materia replica ai consiglieri

Dieci denunciati a Barcellona Pozzo di Gotto - da parte dei carabinieri : I responsabili delle forze dell'ordine che hanno attuato una Operazione di Giustizia nel proprio ambito di appartenenza, in questa nota scrivono che : 'i carabinieri durante dei controlli del ...

Festival "In...corto" a Barcellona Pozzo di Gotto : I 19 cortometraggi finalisti della prima edizione del Festival “In… corto” organizzato a Barcellona Pozzo di Gotto dall’associazione “mutamenti li

Festival dei cortometraggi a Barcellona Pozzo di Gotto : Si svolgerà il 28 luglio a Barcellona Pozzo di Gotto la 1^ edizione del Festival dei cortometraggi. Protagonisti i talenti del campo cinematografico

Messina : Barcellona Pozzo di Gotto - uomo uccide la moglie e si toglie la vita (2) : (AdnKronos) – Sarebbe stato Nicola Siracusa, pasticcere di 56 anni, ad uccidere l’ex moglie Maria Carmela Isgrò, impiegata comunale di 48 anni. L’uomo si sarebbe poi tolto la vita impiccandosi. I due, separati e con una figlia di 10 anni, sembra abitassero nella stessa palazzina di via Modica ma in due appartamenti diversi. In passato la donna avrebbe denunciato l’ex per maltrattamenti. I due corpi senza vita sono stati ...

Tragedia familiare a Barcellona Pozzo di Gotto : uccide l'ex moglie e poi si toglie la vita : Omicidio-suicidio in provincia di Messina. L'uomo, Nicola Siracusa, era stato denunciato per maltrattamenti dalla donna, Maria Carmela Isgrò