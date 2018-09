Bando periferie | Udine mobilita i parlamentari

Marcozzi e Celani - FI - : "Si sblocchino i fondi del Bando Periferie. Si rischiano seri danni anche al rilancio economico delle Marche" : "Attenzione, con il blocco dei fondi del bando Periferie, il Governo, dopo il terremoto, rischia di dimenticare ancora una volta le Marche. Quei fondi, infatti, pari a circa 50 milioni di euro, ...

Rinvio Bando periferie - preoccupazione di Confartigianato Ancona : Una ripresa dei lavori pubblici e la realizzazione di opere importanti per le città è di fondamentale importanza per l'intera economia. Quindi no ai rinvii e si agli appalti a portata di piccole ...

Uncem e Anci : "Non si sospendano le convenzioni del Bando periferie" : ... ,scuola , riqualificazione degli edifici scolastici, efficienza energetica, messa in sicurezza, cura delle aree verdi, ,inclusione sociale, cultura, sport, sicurezza del territorio. 'Lavoriamo ...

Bando Periferie. Appello dei sindaci dei capoluoghi veneti al governo - a tutela dei cittadini e dello sviluppo del territorio : Auspichiamo di fare squadra insieme agli esponenti istituzionali di tutti i livelli del nostro territorio, in maniera trasversale, senza alcuna strumentalizzazione politica, ma solo a tutela degli ...

Stop fondi Bando Periferie. Confindustria Romagna : "Serve soluzione - lavoriamo insieme pro sviluppo" : ... all'accessibilità, ad una nuova visione del turismo che ricordiamo, insieme al manifatturiero, rappresenta la parte più importante della nostra economia. Progetti che hanno portato anche alla ...

Bando periferie - Ricci (Pd) : “Sindaci di ogni colore in rivolta contro lo stop. Senatori dem hanno sbagliato a votarlo” : “Stop al Bando periferie in Senato? Tutti i sindaci sono in rivolta, a prescindere dal colore politico, perché col decreto Milleproroghe sono state colpite città come Roma, Torino, Livorno amministrate dal M5s“. Sono le parole pronunciate a Coffee Break (La7) dal sindaco Pd di Pesaro, Matteo Ricci, a proposito dell’emendamento al decreto Milleproroghe, approvato in Senato, che sospende fino al 2020 il Bando di riqualificazione ...

Bando periferie - la rabbia di Carancini : «Così il governo scippa i Comuni» : Questo è un dato di fatto ma ciò che resta è il forte rischio che la nostra città, indipendentemente dalla appartenenza politica, perda una opportunità che aspettava da decenni». *** Anche l'...

Bando periferie - Sala : Anci faccia ricorso. Raggi : soldi arriveranno - : Il sindaco di Milano attacca sul congelamento dei fondi ai Comuni , mentre la sindaca di Roma assicura: "Roma avrà i suoi 18 milioni, basta fare bene progetti". Da Livorno Nogarin , M5s, afferma: "...

Il blocco del Bando periferie preoccupa i sindaci gialloverdi. Nogarin (M5s) : "Correttivo peggiore della toppa" : Il congelamento del bando periferie scatena le polemiche dentro e fuori dall'alleanza gialloverde. Da Vicenza a Livorno, i sindaci in quota Lega e M5s non ci stanno, ed esprimono preoccupazione per l'emendamento al decreto Milleproroghe che blocca fino al 2020 gli 1,6 miliardi che il governo Gentiloni aveva destinato a progetti di riqualificazione urbana di un centinaio di comuni. Per il primo cittadino di Livorno Filippo Nogarin, sentito dal ...

'Bando periferie' - bloccati 28 milioni per Campobasso e Isernia - Occhionero : "Battaglia in aula" : Come ho avuto modo di sottolineare nel mio intervento alla Camera, durante il dibattito sulle modifiche apportate dai Ministeri, siamo di fronte alla miopia politica e alla inadeguatezza di un ...

Lemucchi sullo stop al Bando periferie : 'Inconcepibile il Governo non mantenga gli impegni presi' : ... con il rischio di vanificare un lavoro enorme e uno dei risultati più importanti della passata legislatura per combattere degrado delle periferie e supportare l'economia interna del Paese. No, non è ...

Bando periferie rinviato - Anci : 'Sblocco in Conferenza unificata' : La vicenda del Bando periferie, tutto rinviato al 2020 con il Milleproroghe, potrebbe risolversi in una Conferenza unificata: la proposta è in una lettera del presidente Anci Antonio Decaro al premier ...

Bando delle Periferie - Gnassi incalza : 'L'8 agosto è andato in cortocircuito l'intero sistema Paese' : Ieri, proprio mentre era in corso la conferenza stampa in cui denunciavo pubblicamente la decisione solo politica di privare 96 città capoluogo delle risorse dovute, giungeva negli stessi minuti agli ...